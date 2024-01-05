初版米奇老鼠版權到期　即有片商宣佈改編成恐怖片　故事內容曝光

2024年1月1日，初始版本的米奇老鼠所登場的作品汽船威利號（Steamboat Willie）正式進入公有領域，所有的人都能使用該版米奇老鼠來進行創作。除遊戲外，片商自然不會放過這個機會，版權才到期兩天的時間內就有兩部米奇老鼠恐怖電影宣布製作。



還記得《小熊維尼：血與蜜》嗎？該片也是在小熊維尼進入公有領域後所誕生的作品，雖說電影評價差到一個不可思議的境界，但它僅用10萬預算的就大賺520萬票房的成績也正式開啟了毀童年電影的市場。

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所以當汽船威利號版權到期後，片商馬上就把他們的改編作品搬上檯面，除了恐怖遊戲《Infestation 88》以外，還有一部由Steven LaMorte執導的恐怖喜劇片，電影敘述一隻虐待狂老鼠將想盡辦法折磨一群毫無戒心的渡輪乘客，目前計劃在今年春季開拍。

導演 LaMorte 補充說：「汽船威利號為好幾代人帶來了歡樂，但我在它歡快的外表下找尋到隱藏其中純粹、精神錯亂的角色恐怖潛力。這是我一直夢想開發的作品，我迫不及待想向世界展示這個深受喜愛的角色的扭曲版形象。關於製作這部片，一切的一切都是源自我們對於這些角色的熱愛，身為一名電影製作人，我感覺我們就像在沙盒裡玩耍的孩子。我們都喜歡帶著他們以不同的方式一起玩，並沒有任何想毀掉這些角色或賺快錢的意思，反而是想要以愛他們、尊重他們的角度以及全新的方式去向世界展示。」

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值得注意的是，版權到期的僅有汽船威利號，所以僅有最初版的米奇可以使用，迪士尼仍有後來大家更熟悉的角色版本的版權，換句話說改編電影中出現的米奇都是那個黑白、不會說話的形象。

目前為止，Steven LaMorte僅公布新片名稱為《汽船威利號》以及一張電影宣傳圖，有興趣的讀者可以持續關注相關情報。另外，除了《汽船威利號》、《Infestation 88》之外，還有一部由Jamie Bailey執導的《米奇的捕鼠器》準備在今年3月上映，該片也已釋出預告片，可以點擊下方進行觀看。

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