貓咪天生便懂捉老鼠？那麼異國短毛貓遇上老鼠會？科學家這樣解釋
撰文：波奇網
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貓抓老鼠，在以前是很稀鬆平常的事情，但是在現在社會也幾乎沒有多少散養的貓咪了，只有農村裏有自己院子的家庭可能還會散養貓咪，可能還存在抓老鼠的技能。在樓房飼養的貓咪就更不可能揮爪老鼠了，這是為什麼呢？
貓愛吃老鼠，是人們熟知的一種現象，但其中的生理原因卻很少有人知道。有科學家的研究結果表示出，異國短毛貓的體內是缺乏一種名叫牛黃酸物質，而牛黃酸是提高哺乳動物夜間視覺能力的化學物質。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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但是由於異國短毛貓本身不能合成牛黃酸，所以說牠們只能大量捕食老鼠，才能使體內保持足夠的牛黃酸，從而保持夜間敏鋭的視覺，使自己在自然界的激烈競爭中生存下去。不過，現代人飼養的寵物貓已經很少能吃到鼠肉，所以牠們的夜視能力已經大大下降了。
異國短毛貓作為貓的一種，是可以吃老鼠的，但是異國短毛貓作為嚴格的室內人工飼養貓，是沒有必要要吃老鼠的。家貓是由野貓演化而來，而野貓雖然和其牠大型貓科動物一樣是肉食性動物，但牠們並不群體獵食，因此也只會捕捉比自己體型小很多的動物。
而且異國短毛貓是人工培育的品種，牠們沒有捉老鼠這項天賦，而且嘴巴特別短，吃東西也很費勁，所以飼養異國短毛貓的主人，可別以為自家的貓咪會捉老鼠哦。
家庭裏養的貓咪，家長們也最好不要說去訓練貓咪抓老鼠，很多家庭里老鼠都用了老鼠藥，幾乎也不靠貓咪去抓了，但是貓咪一旦吃了有毒的老鼠，那貓咪幾乎也是沒有辦法再救回來了，所以不建議大家去嘗試。
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