初版米奇老鼠版權到期　會是繼小熊維尼後另一被惡搞卡通人物？

迪士尼米奇老鼠深入民心多年，亦每年帶來數以億計的營收，但在2024年初代米奇老鼠的版權已經到期，屆時初代米奇老鼠將會成為公有財產，意味著任何人都可以隨便使用，甚至用來進行二次創作。



提到迪士尼失去版權，最近的小熊維尼於2022年1月已進入公有領域，隨即迎來不少惡搞和二次創作，甚至將之改拍為恐怖電影《小熊維尼：血與蜜》。

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至於米奇老鼠多年來有不少改動，所以是次版權到期的僅僅是初代版本，雖然與現時的形象有異，但畢竟也是造型鮮明的米奇老鼠，所以相信迪士尼除了擔心會因此而有所損失，更值得擔憂的是會否有影響形象的二創出現。

最早版本的米奇老鼠來自1928年發行的有聲黑白作品《Steamboat Willie》，迪士尼甚至將這部作品的上映日期11月18日定為米奇之生日，可見得其意義深遠。

根據當時的法例規定，其實這個初代米奇老鼠的版權只有56年，換言之早在1984年已經到期，不過由於是迪士尼最為知名和標誌性的角色，所以當時向政府申請延長版權至95年，亦即是到2024年1月1日到期。

現代版本的米奇並不受《Steamboat Willie》版權到期影響，將會繼續為迪士尼公司的故事、主題樂園和商品中扮演重要角色。所以在2024年之後想利用米奇來進行創作的人士，則要注意會否因此觸犯侵犯商標的相關法例。

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