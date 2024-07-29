巴黎奧運傳死訊 拳擊教練離世「死因曝光」未能見證愛徒巴奧首戰
撰文：TVBS新聞網
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2024巴黎奧運驚傳噩耗！國際拳擊協會（IBA）於27日發布聲明，來自薩摩亞的60歲拳擊教練法圖派托（Lionel Elika Fatupaito）於當地時間26日早上（奧運開幕式前一天），在巴黎奧運選手村內突然過世。而本屆唯一參賽奧運的薩摩亞拳擊選手、92公斤級的法奧加利（Ato Plodzicki-Faoagal）對於教練離世消息震驚不已，隨即悲痛發文哀悼。
據法國媒體報導，法圖派托在當地時間26日早上與另一名運動員待在房內時，突然感到身體不適，隨即心臟驟停，經搶救後仍宣告不治，檢方認定他是因「自然死亡」。
對此，IBA在聲明中向法圖派托的家屬、親友致上最深切的哀悼之意，並讚揚他對拳擊運動的奉獻與熱情，「在拳擊界留下不可抹滅的痕跡」，薩摩亞奧委會也表示將「非常懷念這位教練」。
而薩摩亞今年只有一名拳擊國手角逐巴黎奧運，也就是法圖派托的愛徒薩摩亞選手法奧加利（Ato Plodzicki-Faoagali），他聽聞此消息後隨即在IG上發文悼念恩師，字裡行間充滿不捨：「沒有任何言語可以表達我的感受，你離開得太早，來不及看到我們計畫的那樣，在奧運上展開第一戰，只能安息了，敬愛的法圖派托教練。」
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過去曾獲2屆太平洋運動會冠軍的25歲薩摩亞選手法奧加利，被視為本屆奧運92公斤級的奪金熱門，28日在首輪對決比利時好手維克多薛斯翠（Victor Schelstraet）。
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