巴黎奧運｜「是女孩呢！」美國泳將梅菲雙喜臨門　贏銅牌兼做爸爸

美國泳將梅菲（Ryan Murphy）於7月30日在巴黎奧運男子100米背泳或許是銅牌得主，但有着全場最大的笑容，因為他的妻子在頒獎儀式過後，在場邊舉標語宣佈寶寶性別：是個小公主。



梅菲成績雖不敵意大利施干和中國選手徐嘉余，無緣在奧運摘下這個項目的第2金，但他毫無怨言。（路透社）

《路透社》報道，7度在奧運奪牌的梅菲是去年與康蒂南（Bridget Konttinen）結為連理。這位29歲泳將表示，夫妻倆將於明年1月升格當爸媽。

梅菲告訴媒體說，他走回場下的時候，妻子舉着寫有「我們的寶寶是個女孩」的標語。

梅菲說：「我第一次聽到這個消息。我當然知道她懷孕，但是我第一次知道寶寶的性別。老實說，我們都以為會是個男孩，而且我們身邊的每個人也都以為會是男孩。」

梅菲在3屆奧運都挑戰過男子100米背泳仰式項目，在里約奧運鍍金，東京奧運奪銅，這次巴黎奧運也是銅牌入袋。

這次奧運在強敵環伺之下，梅菲成績雖不敵意大利施干（Thomas Ceccon）和中國選手徐嘉余，無緣在奧運摘下這個項目的第2金，但他毫無怨言。

墨菲表示：「場上真的高手如雲。」

延伸閱讀：巴黎奧運｜14歲日本滑板金牌吉沢恋Coco「感謝爸爸沿途陪伴鼓勵」

+ 10

延伸閱讀：

巴黎奧運／英拳王嗆台灣拳后林郁婷沒資格出賽 奧委會背書沒問題

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】