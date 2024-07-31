巴黎奧運｜兼住操水都入國家隊！美國工程師泳手堅持10年終贏銀牌

在巴黎奧運泳池以0.02秒之差，與英國「蛙王」佩蒂（Adam Peaty）並列，贏得生涯首面奧運銀牌的美國選手芬克（Nic Fink），意外被外媒發現，他的真實身份、其實是一名全職工程師。只因自己熱愛游泳，才讓他以上班族身份、斜槓堅持十年游泳訓練的芬克，坦言一路走來並不容易，能與傳奇兼自己的偶像同台獲獎已經足夠。



在巴黎奧運贏得生涯首面奧運銀牌的美國選手芬克，意外被外媒發現，他的真實身份、其實是一名全職工程師。（路透社）

根據《美聯社》報道，與亞洲國家不同，許多歐美國家派出的奧運選手，經常都有「其他工作」或身份。而本屆代表美國參賽的游泳好手芬克，就是其中一個案例，報道中指出，曾兩度在國內選拔被淘汰的他，本屆是第二度挑戰奧運殿堂。平時在接受蛙式游泳訓練之餘，芬克其實是一名任職於德州「Quanta Utility Engineering Services」的工程師。

現年31歲的他表示，自己是因為對游泳的熱愛，而持續堅持到今天，多年就曾考慮提早結束運動員生涯，所幸在妻子和同事支持下，他才能走到今天並成功圓夢站上奧運頒獎台。

兼任工程師的芬克，翻開他的過往比賽紀錄，在世錦賽、泛美運動會都取得優異成績，短池世錦賽中合計拿下7金4銀1銅、長池世錦賽則累積3金3銀2銅的表現。在東京奧運結束後，他還完成了喬治亞理工學院（Georgia Institute of Technology）電機工程碩士學位，是一名兼具顏值、身材與腦袋的學霸運動員。

奧運圓夢的同時，芬克也將與游泳選手出身的妻子，一起迎來兩人第一個孩子誕生。芬克在受訪時表示，巴黎可能是自己最後一次參與奧運，期待能開啟人生新的篇章。

即睇更多芬克在賽場上的英姿：（按圖了解）



巴黎奧運100米蛙式銀牌得主芬克，其實平時是一名工程師。（路透社）

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