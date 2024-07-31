巴黎奧運｜日男子體操隊奇蹟奪金！杉野正堯用金牌兌現對亡父承諾

巴黎奧運當地時間7月29日舉行競技體操男團決賽，日本隊上演奇蹟大逆轉奪金，睽違8年再次於該項目稱霸，選手們情緒激動。而在單槓項目有完美發揮的杉野正堯，以精采表現向亡父獻上了這面得來不易的金牌。



日本在體操男團決賽上演大逆轉摘金。圖右二日本體操選手為杉野正堯。（路透社）

日本靠單槓後上，反勝中國贏得體操男團金牌。（Getty Images）

以預賽第2名晉級決賽的日本男團由22歲王牌橋本大輝、27歲的隊長萱和磨、28歲的谷川航、20歲的岡慎之助，以及25歲的杉野正堯組成。晉級決賽的8個隊伍在地板、鞍馬、吊環、跳馬、雙槓、單槓6個項目中各派3名選手出賽，並根據總得分決定名次。

日本隊在第2項鞍馬因橋本大輝發生失誤，意外只拿13.100分。所幸後續回穩，前5項結束時以216.029分排在第2、落後大陸隊3.267分，看似大局已定。沒想到在最後的單槓項目，大陸選手蘇煒德竟出現「2次掉槓」嚴重失誤，最終只拿11.600分。

橋本大輝在最後一刻發揮王牌的實力，頂住壓力拿下14.566分。日本隊最終總分259.594，以0.532分之差逆轉大陸隊，大陸隊以259.062分拿下銀牌，美國隊則以257.793摘銅。這是日本繼里約奧運之後，時隔8年再度奪得男子團體的金牌。上屆東京奧運日本隊在團體賽以0.103分之差敗給俄羅斯隊，屈居亞軍。

能拿下金牌，要歸功於落後也沒有放棄的5位日本選手們。據《產經新聞》，在最後的單槓項目中，杉野正堯擔任壓力極大的第一棒，他完成高難度動作並完美落地。這時杉野雙手握拳發出怒吼，彷彿小時候迴盪在會場內父親的歡呼聲。他的好表現，為整個隊伍提升了士氣。

杉野正堯與2位哥哥，從小就在三重縣津市的一家體操俱樂部學習體操。他的身體僵硬、沒有特別出色的運動能力，但不服輸的他認為，「哥哥能做到的，我也可以」。而守護在一旁的，便是3位男孩的父親杉野忠，對體操一竅不通的他，甚至還自己把動作名稱都記了起來。

然而，杉野正堯上小學時，杉野忠被診斷出罹患大腸癌；國一時，父親的病情復發，癌細胞轉移至肺部。為了能到比賽現場幫兒子加油，杉野忠積極接受治療，但仍在杉野正堯高二那年病逝。父親的喪禮結束後，他向哥哥發誓，「要在父親支持的體操上拚盡全力，要讓天國的父親看到我的精采表現」。

去年遺憾落選世錦賽的杉野正堯，今年5月終於如願以償地拿到巴黎的入場券，而他也用這面金牌兌現了自己當年許下的誓言。

更多杉野正堯場上英姿：（按圖了解）

日本男子體操選手杉野正堯。（路透社）

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