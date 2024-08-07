巴黎奧運｜正面背面都有人樣！韻律泳隊戴人臉泳帽　網民：佛地魔

2024巴黎奧運的韻律泳決賽中，地主法國隊以創意十足的「人臉泳帽」驚艷全場。這些特別設計的泳帽讓每位選手在進行任何動作時，始終有一張面對鏡頭的臉，畫面既新穎又有些驚悚，引發網友熱議，稱其如同電影《哈利波特：神秘的魔法石》（Harry Potter and the Philosopher's Stone）中的佛地魔。



根據《加拿大家園》的報導，本屆巴黎奧運的韻律泳引入了全新規則，團體項目需綜合「技術自選」、「自由自選」和「特技體操規定動作」三個項目的評分，總得分最高的隊伍將獲得金牌。在已結束的前兩項比賽中，中國隊以總分712.4455分暫居首位，而法國隊以617.8486分排在第四。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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法國隊在比賽中全體選手佩戴「人臉泳帽」的設計成為焦點。選手們在出場時故意背對鏡頭，用泳帽上的臉與觀眾打招呼，隨後在水中輕盈舞動時，泳帽上的視線給觀眾帶來一絲詭異感。



照片中可以看到選手們利用泳帽上的人臉進行互動，經常以交錯的方式讓人分不清哪些是真人臉，哪些是假人臉，從遠處看，更是創造了所有選手始終面對前方的效果。

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賽後，法國選手在接受採訪時表示，選擇「人臉泳帽」是為了展示韻律泳的多樣性，同時向世界展現法國的創意與特質。這一獨特的設計不僅讓他們在比賽中脫穎而出，也為觀眾帶來了一場視覺盛宴。

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