女網友電子鐘鬼月驚現「DIE」！極心寒揭開可怕真相　網民:長知識

現在的時鐘功能愈來愈多，除了一般可以顯示時間、日期、星期幾、鬧鐘等功能之外，還有些可顯示室溫、投影、無線充電等。近日一位女網民卻因為在鬼月期間購買了一個新鬧鐘，直接讓她在一個半夜嚇破了膽，只因電子鐘上突然出現了「DIE（死亡）」的字眼。而「可怕真相」曝光後，不少網民都紛紛表示長知識！



《民雄鬼屋》劇照

近日（11日）一位女網民在Facebook的群組內發帖，稱自己因為家中時鐘壞了，因此上網買了一個多功能的電子鐘。在9月4日（星期一）時她也收到了新的電子鐘，並在當日的下午做好所有設定，對電子鐘的一切功能都非常滿意。

FB@記者爆料網-公開版

不過到了半夜時間，她卻在客廳看到電子鐘的畫面上，在DAY的位置區然出現了「DIE（死亡）」的字眼，加上電子鐘的螢幕寬36厘米，DIE 3個字體尺寸相當之大。當時正值鬼月，頓時令她感到毛骨悚然。徹夜難眠的她多次走到客廳查看，但螢幕的畫面始終沒有任何變化，最終失眠了一整天。

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翌日早上，她正因為以為收到了瑕疵品而有亂碼準備辦理退貨，心裡也想著「星期一是MON怎麼半夜出現DIE，因為到貨是星期一我設定日期時間MON，所以沒多想，但經過一夜的害怕（以為受到詛咒），但忽然想說是否跟語言介面錯亂有關？」於是她在Google後揭開了「星期DIE」的「可怕真相」！

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女網民後來發現電子鐘原來是設定成德文介面，德文的星期一「Montag」縮寫正好也是顯示「MON」。但在凌晨過後，德文的星期二是「Dienstag」，縮寫變成「DIE」，才令事主嚇破膽失眠一整晚。留言的網民笑稱「半夜看到真的會嚇死」、「長知識了，居然日期設定有這種巧合的烏龍事件，難怪妳使用的第一天半夜看到螢幕中日期出現DIE會害怕（又是鬼月）」。

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