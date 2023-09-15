七月返歸影評｜呼應香港鬧鬼傳說「九廣鐵路廣告」勾童年恐怖回憶

適逢七月節，不少以靈異為主題的電影，順應節日紛紛相繼公映，曾經香港也有不少不失水準的靈異題材作品，例如《靈氣迫人》、《夜半1點鐘》、《陰陽路》系列、《見鬼》等作品，是香港主流的類型電影之一，但疑於近年不同的原因，靈異電影幾乎在香港大不如前，確是有點可惜。新晉導演謝家祺首部自編自導的劇情長片，以靈異作為題材，道出了很多對於今天或過去香港的點滴回憶。《七月返歸》把擅長的題材以不同的方式表達，謝家祺首次編導的大膽嘗試，讓觀眾從懸疑的氛圍裡，帶來不同的觀影體驗與感受。



《七月返歸》故事講述自幼有陰陽眼的黎向榮，一直被受朋友排擠，他的母親鄧惠蘭亦一直覺得向榮「撞邪」，一直覺得兒子疑神疑鬼，後來向榮便跟隨舅父移居在加拿大繼續生活。這天，向榮突然收到從香港打來的電話，惠蘭因為自殺而入醫院，向榮趕回香港探望母親之際，刻下發現她的舌頭突然被剪掉，令他感到十分懷疑。向榮回到舊居，卻發現有很多怪異的事情發生，接二連三的怪事發生…

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《七月返歸》是「ｍｍ2新晉導演計劃三部曲」的其中一部作品，另外兩部分別為李駿碩執導的《濁水漂流》、林森的《窄路微塵》，這兩部作品均是具有香港獨特色彩，呈現著香港熟悉的一面。從《七月返歸》的片名來看，切合了農曆七月時節，這已經具有香港特色之處，加上影片的場景和故事的設定，也是能夠展現著過去和今天的香港。謝家祺曾經撰寫過多部以靈異為主題的小說作品「口耳相傳 — 香港鬼故事」系列，首次自編自導劇情長片，就以他擅長的題材作為電影的骨幹，以影像呈現著他設計而成的靈異世界。

影片開始是以一段旁白，從男主角向榮的視角，交代自己的背景，他擁有陰陽眼，能夠看到其他人不能看到的東西，令母親一直對他感到懷疑他「撞邪」，但是，「撞邪」的豈又是他？及後的故事發展，就暫且收筆，這也是謝家祺在編劇上的出色部份，從不同的細節裡，交代著不同人物的發展，人物雖然著重於向榮和惠蘭二人，但是另外兩位主要角色 — 鍾哥和鍾婆婆，雖然篇幅不算多，也不算是多於描寫，但是他這兩角色卻是令人在觀看期間，多加一點的思考，他們的定位何在。

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因為電影的設定，謝家祺在劇本上加入了很多的元素，以真實和虛構的素材，讓觀眾觀看的時候，對劇本發展的推進，帶來很多的猜想，究竟這是真還是假呢？當然，謝家祺並沒有給予一個很確認的答案，大概這也不是他真正的用意，而是從劇本裡不同的支節，不僅是帶來驚嚇的氣氛，還有是讓電影能夠呈現出他的創作，走進他靈異世界裡，帶來驚悚和懸疑的氛圍。

「有時候要安安份份，不要打擾別人」

「這裡不是你一直夢寐以求的地方嗎？」



電影裡呈現著不少香港的舊日色彩與回憶，例如電影的設定是香港的公屋，雖然公屋裡的走廊等是搭建而成，但是像真度很高。片中其中一個驚喜之處，是小朋友扮火車鬧鬼 — 如果大家曾經在電視觀看過九廣鐵路的廣告，大概不會忘記這個鬧鬼傳說，片中更還原這個廣告的主要部份，刻下即回想起當時不敢直視電視機的一刻… 所說的驚喜並不只是此，細心留意每位小朋友的表情，這是導演與創作人員的用心。

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影片其中一個噱頭，大概就是男團MIRROR成員江𤒹生首次於電影擔正演出，他在片中的表現四平八穩，片中有很多驚慄的部份，他能夠準繩地掌握角色的性格，當然，他仍有有不少進步的空間，始終他的「對手」是白靈。白靈在片中的演出無庸置疑，她在片中把這位母親的角色，神情掌握十足，演得入木三分，她的造型增添強了電影的氛圍。江𤒹生與白靈二人在片中的多場演出，彼此擦出不少的火花，為影片也生色不少。

《七月返歸》作為謝家祺首部自編自導的劇情長片，雖然仍有不少可以更好的修飾部份，不過謝家祺能夠展現著他的個人特色，風格獨特，題材大膽，能夠把個人擅長的題材，從文字搬到影像，加入不少的香港本土元素，言之有物，不但只是讓觀眾走進他的鬼魅的空間，還有從字裡間作出更多的思考，對於香港的「新」與「舊」，暗藏著不少的象徵。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​