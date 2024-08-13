網民買蛋驚見「天氣熱到孵出小生命」內行人成功計出批貨擺咗幾耐

不少人愛吃蛋，通常都會選擇到超市來購買盒裝的蛋，不僅價格實惠，也能確保新鮮、衛生，但是台灣有人會選擇到菜市場或當地雜糧行挑選散蛋。有一名台灣網友挑選鴨蛋時，竟意外看到一隻破殼而出的小鴨，讓他驚呼這機率到底有多高？



這名台灣網友在臉書「爆廢公社」PO出兩張照片，地上放了兩籃的鴨蛋，一籃數量比較多，另一籃僅剩20幾顆，但數量比較少的那一籃裡，竟然看到有一隻剛孵化出來的小鴨，旁邊還有一顆破掉的蛋，讓原PO看了訝異地說，「這個買蛋買到蹦出黃色小鴨的機率有多高？害我嚇一跳」。

原PO買鴨蛋時，驚見籃子裡有一隻破殼而出的小鴨。 （FB@爆廢公社）

原PO買鴨蛋時，驚見籃子裡有一隻破殼而出的小鴨。 （FB@爆廢公社）

不少人看了都要求原PO帶回家養：

「你是牠第一個看到的，牠只會覺得你就是牠的母親，跟定你一輩子了」

「養起來」

「超酷！表示你們有羈絆，養起來」

「跟你有緣就收了吧」

「這肯定是要帶回家的啊，緣分欸」

「買回家就有吃不完的蛋了」

「養下去就不用買蛋了」。



【相關圖輯】酷熱天氣丨古人着咁多衫點過夏天？歷史證消暑方法多連冷氣機都有（點圖放大瀏覽👇👇👇）

【相關圖輯】酷熱天氣丨古人着咁多衫點過夏天？歷史證消暑方法多連冷氣機都有（01製圖）

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 15

還有網友開玩笑地說：

「鴨仔蛋過熟了」

「可見天氣有多熱」

「天氣熱到擺著就自己孵出來了」

「買回去以後，隔天有一半都破殼而出」

「買回家要煮時蹦出來才更可怕」

「生命自然會找到出口」

「養到12月，剛好」

「養大煮薑母鴨？」

「養到冬天變薑母鴨」

「全部鴨蛋都買下來，會跑出幾隻小鴨呢？這如是蛋鴨長大很會生蛋」。



有內行人就透露，「鴨蛋孵化，大概也要25天左右，你能看到牠，代表這批蛋已經放了快一個月」、「鴨仔蛋本來就是受精蛋，買回家不吃再放就會孵出小鴨」。

【相關圖輯】熱辣辣瞓唔着？睡眠專家教夏天5招降溫 1個睡姿易散熱極速入睡（點圖放大瀏覽👇👇👇）

睡眠專家教夏天5招降溫（01製圖）

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 8

延伸閱讀：

台鐵誤點等1小時 還沒上車門就關了！她曝官方超雷反應

台鐵座位被堆滿垃圾 一拿竟是2包嘔吐物！他臭哭怒問：素質在哪

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】