老師帶頭搞階級！內地學生數學考第一　獲准座位旁放床邊睡邊上課

為了鼓勵學生認真向學，老師常會給予表現優異同學「特殊福利」，大陸一名網友發文分享，因為自己數學成績優秀，老師為了表示獎勵，直接在他的座位旁放了折疊床，讓他可以「邊睡覺邊上課」。



該名網民表示，因為自己在數學月考考了第一名，數學老師就在他的座位旁放了折疊床，獎勵他可以在教室裏一邊睡覺一邊上課。

原本以為這項福利已經夠「特殊」，沒想到貼文一出後，許多人在底下留言分享自己的「特權」，有人表示，自己升學保送後，教務主任在一間空教室內擺放了電視、梳化、茶几，讓他可以不用繼續待在教室內上課，唯一的要求就是，以後長大有出息了，捐一些多媒體硬體設備回饋母校。

還有人表示，自己因為成績好，每次要分配座位的時後，都可以當第一個選的人，上課不聽課睡覺，老師甚至還會溫柔地問「我講課是不是吵到你了，要不要去我辦公室睡」。

不過也有學霸反駁，就算成績再好，老師為了公平都一視同仁，上課比照其他同學，不可以睡覺、滑手機，還有人自嘲，就算考了年級第一，還是不會仗着成績好就帶頭作亂，每每看到老師，還是保持着師生間應有的禮貌和尊重。

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