日本地震｜「夫妻網紅」東京旅遊也感到劇烈搖晃　手機收到這警報

撰文：TVBS新聞網
出版：更新：

網紅「那對夫妻」Nico（品筠）和Kim（京燁）結婚11年，育有女兒妮妮、兒子萌弟，一家人以可愛、逗趣的互動走紅。

結果Kim 9日晚間突發文，第一次在日本遇到地震，並曬出手機的地震警報，貼文一出引發熱議。

網紅「那對夫妻」Nico（品筠）和Kim（京燁）結婚11年，育有女兒妮妮、兒子萌弟，一家人以可愛、逗趣的互動走紅。（Facebook@Nico品筠&Kim京燁 【那對夫妻】）
網紅「那對夫妻」Nico（品筠）和Kim（京燁）結婚11年，育有女兒妮妮、兒子萌弟，一家人以可愛、逗趣的互動走紅。（Facebook@Nico品筠&Kim京燁 【那對夫妻】）
網紅「那對夫妻」Nico（品筠）和Kim（京燁）結婚11年，育有女兒妮妮、兒子萌弟，一家人以可愛、逗趣的互動走紅。（Facebook@Nico品筠&Kim京燁 【那對夫妻】）
Kim日前發文分享第一次在日本遇到地震，並曬出手機的地震警報，貼文一出引發熱議。（Facebook@Nico品筠&Kim京燁 【那對夫妻】）

日本神奈川縣在當地時間9日下午7時57分發生規模5.3地震，震央深度10公里，最大震度為5弱，日本氣象廳表示，目前無引發海嘯疑慮。

日本地震後MUJI無印良品「災難儲備零食」爆紅　可存放4.5年日本民眾擔憂大地震　紛紛搶購瓶裝水貨架全掃光　專家急籲別囤貨日本黑暗觀光｜能登半島地震後遊客反增　街坊：有些人只是來看戲

結果「那對夫妻」地震當下正好位於東京，感受到了劇烈搖晃，稍早也透過臉書發文報平安，並附上一張手機截圖畫面。

警報提醒請做好強烈搖晃即將到來的準備，並請保持冷靜，到安全場所進行避難，還在留言寫下「警報響的時候大家都好淡定」。

【延伸閱讀】日本就大地震拉警報　恐怖情境模擬曝光　大阪名古屋恐32萬人死

【延伸閱讀】日本就大地震拉警報　恐怖情境模擬曝光　大阪名古屋恐32萬人死

點圖放大瀏覽：

+22

貼文曝光後，大批網友紛紛回應：

「大家都要一切平安」
「注意安全」
「我也在東京，吃飯吃到一半警報就響」
「我們也是，在涉谷，警報大響整個都嚇飽了」
「一定被嚇到吧」
「平安無事最重要」

【延伸閱讀】瘋傳日本能登半島地震前後「海岸對比圖」　地殼隆起漁港變陸地

【延伸閱讀】瘋傳日本能登半島地震前後「海岸對比圖」　地殼隆起漁港變陸地

點圖放大瀏覽：

+17
日本地震｜5歲兒子被燙傷　母苦等3天仍沒救護車　終看着他爛肉死台灣花蓮地震｜留學生貼文嘆「父母雙亡了」　一原因反遭網民斥責紐約地震　過百年來最強震　自由神像劇烈晃動｜有片專家指日本海底驚現26米斷層崖　恐掀311式地震及30米高海嘯讓災民在寒冬中洗熱水澡　能登半島地震你看不見的「暖身」故事日本地震｜災民收物資竟還嫌三嫌四？一看原因懂了　連這些也敢捐

延伸閱讀：

台人蹭流量跟風「霸凌林郁婷」！蕭彤雯怒批沒腦：到底有什麼毛病

【本文獲「TVBS」授權轉載。】

日本地震
日本旅遊
東京
台灣網紅
地震
日本
熱話
旅遊注意系列
旅遊注意
網紅
TVBS新聞網