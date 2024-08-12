日本地震｜「夫妻網紅」東京旅遊也感到劇烈搖晃　手機收到這警報

網紅「那對夫妻」Nico（品筠）和Kim（京燁）結婚11年，育有女兒妮妮、兒子萌弟，一家人以可愛、逗趣的互動走紅。



結果Kim 9日晚間突發文，第一次在日本遇到地震，並曬出手機的地震警報，貼文一出引發熱議。

網紅「那對夫妻」Nico（品筠）和Kim（京燁）結婚11年，育有女兒妮妮、兒子萌弟，一家人以可愛、逗趣的互動走紅。（Facebook@Nico品筠&Kim京燁 【那對夫妻】）

網紅「那對夫妻」Nico（品筠）和Kim（京燁）結婚11年，育有女兒妮妮、兒子萌弟，一家人以可愛、逗趣的互動走紅。（Facebook@Nico品筠&Kim京燁 【那對夫妻】）

網紅「那對夫妻」Nico（品筠）和Kim（京燁）結婚11年，育有女兒妮妮、兒子萌弟，一家人以可愛、逗趣的互動走紅。（Facebook@Nico品筠&Kim京燁 【那對夫妻】）

Kim日前發文分享第一次在日本遇到地震，並曬出手機的地震警報，貼文一出引發熱議。（Facebook@Nico品筠&Kim京燁 【那對夫妻】）

日本神奈川縣在當地時間9日下午7時57分發生規模5.3地震，震央深度10公里，最大震度為5弱，日本氣象廳表示，目前無引發海嘯疑慮。

結果「那對夫妻」地震當下正好位於東京，感受到了劇烈搖晃，稍早也透過臉書發文報平安，並附上一張手機截圖畫面。

警報提醒請做好強烈搖晃即將到來的準備，並請保持冷靜，到安全場所進行避難，還在留言寫下「警報響的時候大家都好淡定」。

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貼文曝光後，大批網友紛紛回應：

「大家都要一切平安」

「注意安全」

「我也在東京，吃飯吃到一半警報就響」

「我們也是，在涉谷，警報大響整個都嚇飽了」

「一定被嚇到吧」

「平安無事最重要」



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【本文獲「TVBS」授權轉載。】