牙齦纖維瘤｜腫瘤覆蓋牙齒無法進食？一文了解治療方法、復發迷思

正常吃東西對一般人來說，可能沒太大的困難，但你可能不知道口腔「牙齦增生」這類的疾病，卻會讓人沒辦法咀嚼吃東西！醫師提醒如果罹患罕見牙齦纖維瘤，很可能會有難以進食的困難。



台灣高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長戴嘉言表示，台灣日前有一名48歲的楊姓男子，因癌症治療前的口腔評估發現，口內有大量的牙肉增生，需要經由合併電燒與雷射的牙齦切除手術，並拔除預後不佳的牙齒。

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牙齦纖維瘤是什麼？常見罹患原因？

戴嘉言表示，罕見的遺傳性「牙齦纖維瘤(Gingival fibromatosis )」出現的機率，在過去文獻指出約為175萬分之一，男子口腔內大範圍的牙齦腫瘤幾乎完全覆蓋牙齒，無法清潔而造成多處嚴重蛀牙。

台灣高醫附設中和紀念醫院牙科部部長杜哲光表示，牙齦增生是指牙齒周圍的牙肉過度生長，常見原因友口腔衛生不良，造成慢性發炎的牙齦增生外，包含高血壓藥物、免疫抑制劑、抗癲癇藥物的長期使用等。

但遺傳性的牙齦增生產生的牙齦纖維瘤，合併其他全身性疾患則相對罕見，除了造成口腔清潔困難、咀嚼障礙之外，美觀上的不雅，也會造成社交上的問題，並引發心理疾病。

牙齦纖維瘤如何治療？會復發嗎？

治療方式目前大多以手術切除為主，並輔以口腔衛生指導，降低復發機率，但也有昱過進行兩次增生牙齦切除手術，然而術後不僅疼痛難受，過不久後，切除的牙肉又再度長出。

經常讓病人對於不明原因的牙齦增生失去治療的信心，甚至過了二十多年的時間，被一球又一球增生的牙肉已經幾乎完全包覆住牙齒，逐漸習慣沒有牙齒咀嚼的日常生活。

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牙齦纖維瘤種類和合併問題有哪些？

台灣高醫附設中和紀念醫院口腔顎面外科陳俊明主任表示，牙齦纖維瘤(Gingival fibromatosis)可為單發性牙齦增生，或為遺傳性合併全身疾病，包含多毛症、智能發展障礙、肌肉及關節相關問題。

臨床檢查可發現患者因長時間未治療，而讓大範圍增生的牙齦幾乎完全覆蓋牙齒，無法清潔而造成多處嚴重齲齒與牙周病。

此外，有些病人的身體檢查也發現，頭頸部及四肢有大量毛髮增生的現象，因此診斷男子為罕見的遺傳性牙齦纖維瘤合併多毛症。

大範圍牙齦腫瘤切除怎麼做？

台灣高醫附設中和紀念醫院口腔顎面外科蔡承熹醫師表示，大範圍牙齦腫瘤切除手術採全身麻醉下，合併使用電燒及二氧化碳雷射進行切除，可讓傷口較小並加速復原，以利患者術後接受癌症治療。

此外，特別在手術中進行牙齒印模並製作保護套，在內襯置放牙周敷料，包覆住口腔內大面積的傷口，讓患者術後不會因外物刺激而有劇烈的疼痛。

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術後門診追蹤長達一年多時間並未發現有復發跡象，且癌症也在治療後趨向穩定。患者經過大範圍切除增生牙肉後，剩餘的牙齒在門診持續追蹤治療下，也逐漸恢復咀嚼功能。

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