網紅以一種生果皮製防火盾牌鎧甲「能抗千度高溫」成品有型又有用
撰文：聯合新聞網
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日本「大阪染織機械株式會社」曾在官方社群網站上進行一連串「1000度鐵球」的相關實驗，測試各種物品在碰到1000度鐵球時，會呈現什麼樣的反應。大多數的物品都無法抵抗鐵球高溫而融化，卻意外發現「菠蘿皮」竟然幾乎完好無事，在網上成為話題。
根據日本媒體「まいどなニュース」報導，大阪染織機械株式會社在五月分享了一段影片，內容是將1000度鐵球放在菠蘿皮上後，發現竟然沒有燒穿菠蘿皮，僅僅留下一個焦黑的痕跡而已。這段影片隨後在社群網站上爆紅，目前已經有超過613萬次觀看數。
【圖輯】點圖放大看網紅用菠蘿皮製防火盾牌鎧甲過程及成品👇👇👇
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經營YouTube頻道並超過248萬訂閱的外國網紅「Tyler Csatari」也注意到這支影片，並且靈機一動，利用菠蘿皮打造出一件盾牌，並且直接噴火測試效果。結果發現這支「菠蘿皮盾」，還真的有阻擋火焰的功效。他還另外製作菠蘿皮的鎧甲，同樣被火直接噴射也沒事。
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許多網友也紛紛驚呼：
「竟然打造了菠蘿皮防火鎧甲，不可思議」
「消防員需要這個設計」
「之後遊戲裡應該將菠蘿皮鎧甲設成擁有最高防禦」
「看起來就像穿著一身龍麟，超酷」
「你可以加入復仇者聯盟了」
「NASA應該請你去工作」
「意大利人不喜歡這件衣服」
「我們應該把這件事透露給軍方，想像一整支軍隊都穿菠蘿裝」。
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