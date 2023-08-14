內地最新「假肚臍貼」爆紅 貼上竟有奇效！女網民讚:2023最佳發明

天氣炎熱的時候最想就是穿著清涼一點的衣服，女士還可穿著露腰裝，秀出小蠻腰盡顯好身材。不過有些女士總介意自己身材不夠好，擔心身體的比例不好看等等。近日，網路上瘋傳一種全新的神器「肚臍貼」，更聲稱可以一秒改善身材比例，價格僅需幾元人民幣左右，據說非常受女生們的歡迎！



女為悅己者容，為了追求更精緻外貌妝容，有些人會使用相機濾鏡、甚至會選擇醫美整容等。然而，在內地近年更流行起假胸、假臀的趨勢，近來最新的假部位是「假肚臍」。女網民在小紅書上分享一款名為「肚臍眼紋身貼」的產品，用法與平常的紋身貼紙相近，只需要貼在「真肚臍」上方幾公分處，再把原來的肚臍用褲子、裙子遮住，即可營造大長腿的錯覺。

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一位內地女網民在小紅書上發帖，表示自己「每逢夏天總是會發愁，很想穿辣妹裝，可總是礙於自己的身材，穿起來不好看，不夠自信」，然而在某次無意之間，發現了一個「寶藏發明」，就是上文提到的「假肚臍紋身貼」，瞬間讓她找回了自信，並且「實現穿衣自由，一貼上去馬上顯腿長，這個紋身貼還不容易掉不反光還防水，我願稱它為2023最成功的發明！」。

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編輯在內地的網購平台淘寶網和拼多多上，都可以搜尋到相關的產品，價格相當實惠，人民幣4.9元（約$5.3港元）即可買到2張共32粒「肚臍」，除返開每粒都只係$0.17港幣，你話抵唔抵？還可以拍下自己的肚臍傳照片給店家，店家就會訂製出和你肚臍差不多樣的版本。不過溫提用的時候就最好貼得置中一點，也要注意真肚臍切忌「春光乍洩」，否則畫面看起來會相當奇怪！

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