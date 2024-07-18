男團下弦轉行當餐廳老闆　發明星夢不放棄全為尋親：比名利更重要

在韓國做明星，失敗的人比起成功走紅的人更多，不少人都會發展其他事業賺錢。一名前男團成員轉開餐廳後，仍堅持練舞練唱歌，背後原因竟不是為了重返娛樂圈，其悲慘故事獲得一眾網民同情。



金泰憲（左一）是韓國男團ZE:A成員之一 (IG @th_618)

韓國男團ZE:A（帝國之子）在2010年出道，不少成員在綜藝及戲劇上都交出亮眼成績，但面對團體發展一般及成員人氣不均的問題，最終活動7年後決定單飛不解散。近日韓國電視節目曝光另一成員金泰憲的近況，他已轉戰餐飲業，現在是一間韓式中餐廳的老闆，總算有穩定收入。金泰憲當時並不算人氣較高的成員，他自爆曾沒穩定演藝工作：「電話費交不起，信用卡被封，試過連續5日沒事可做，就這樣躺在床上。比起過去，現在我非常幸福，有我能工作的地方就是我最大的幸福。」

演藝事業不似預期，但金泰憲至今仍堅持每星期練習跳唱。曾作為主Rapper及副唱活動的他坦言非常想念舞台：「想念在舞台上跳舞、唱歌、rap的樣子，因為還是非常想念所以一直在練習。」他在節目中也有與舊隊友金桐俊視訊，對方在演戲上的成功讓他感歎：「非常懷念（帝國之子）9個人站過的舞台，粉絲們的歡呼聲、吵吵鬧鬧的練習時光、對著鏡子跳舞而全身濕透的日子都很難忘。」

金泰憲至今仍在堅持歌手夢的最大原因是因為親生姐姐，姐姐最後一次聯絡金泰憲是在8年前他當兵期間，之後便與身邊所有人斷絕來往，如同人間蒸發。金泰憲父母在他小時候分別因車禍及癌症離世。他直言不想失去唯一的親人：「姐姐原來的夢想也是藝人，所以我出道時她非常欣慰。其實離開娛樂圈也可以，但是我不想放棄任何曝光機會，就是為了讓她找到我。今年我36歲，這個年紀比起金錢或名譽，我更想擁有家人。」不少網民都心疼金泰憲的遭遇，也希望他可以盡快尋回姐姐。