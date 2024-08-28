英女做清潔「周薪逾70000港元」　專攻垃圾屋：試過床褥躺過屍體

英國一名女子從19歲就開始做清理工作，她靠著經營自己的公司，打掃骯髒的囤積房，每週就能賺進高達9000美元（約新台幣29萬元）的薪水。



據《紐約郵報》（New York Post）報導，來自英國的莉比（Libby Denney）在約克郡經營「那間清理公司」（The Clean Up Company）。

莉比靠打掃骯髒的囤積房，每週能賺進高達9000美元（約7萬港元）的薪水。（TikTok影片截圖）

莉比靠打掃骯髒的囤積房，每週能賺進高達9000美元（約7萬港元）的薪水。（TikTok影片截圖）

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除了打掃之外，從19歲就開始打掃房子的莉比，也將這些年經歷的種種「噁心挑戰」拍成影片，分享上網。

她的TikTok帳號有60萬粉絲，藉由影片讓粉絲了解這份工作的背後辛酸。

莉比說自己當初會入行，全是因為父親比利（Billy）在2010那年帶著她一起去收垃圾，讓她對這份工作產生興趣。

在過去這幾年中，她看過各種令人不舒服的景象，隨著房屋髒亂情況的嚴重程度，收費就可以更高。

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她曾經清過蛆、使用過的針頭，甚至有一次還發現沾滿屎尿的成人紙尿褲。

不僅如此，她更清過躺過屍體的床墊。屋主在床上過世三個月，當時的味道令莉比印象深刻。

儘管這些情況讓許多人感到不適，莉比卻毫不在意。她表示，整理恐怖的囤積屋是她唯一擅長的事，她喜歡這份工作，也從中獲得了極大的滿足感。

每次看到前後對比的照片，就覺得這份工作十分值得。

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