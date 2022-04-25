15年沒打理泳池驚變沼澤　清潔工拍下「打大佬」過程吸千萬人追看

一個15年沒用過的泳池有多髒？它可以髒到抽乾水後，光是池底的淤泥就有15厘米厚。15厘米，是一部手機垂直掉進去都能直接被淹沒的厚度。



從視覺效果上來說，一個泳池清理之前越髒，它被收拾整潔之後，給人帶來的衝擊感就越強。對於英國小哥Miles Laflin來說，身為職業泳池清潔師，他從業10年，期間清理過不少堪比生化災難現場的泳池。而每一個讓人看了都想嘔吐的骯髒泳池，都會在他的清潔後變成美麗的藍色瓷磚。他把自己的工作錄成影片放在網上，很快就收獲了1000萬的粉絲。

對於Laflin小哥而言，他印象中非常難清潔的泳池，是開頭提到的15年沒有使用過的私人室外露天泳池。他接了這單任務後奔赴現場，很快就被這團綠砸得頭暈目眩，漂浮的藻類和周圍的植株幾乎融為一體。小哥分析了一波，然後根據清潔過程，先把池子着已經發臭的死水抽乾。水被抽空後，就可以開始清理池底了。小哥緩緩進入池中，藉助工具開始搬運淤泥，最後他估摸了一下，大概從這個池底清出了1-2噸泥……

露天泳池十五年冇人打理 污糟到令人作嘔（點圖繼續閱讀）▼▼▼

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看到這工程量，網友覺得自己對泳池清潔的認知曾經一度……有些片面。淤泥清除後，要清除牆壁附着的綠色藻類。左面重見天日的藍色瓷磚和灰色水泥，都是Laflin使用高壓水槍一排一排沖出來的。水槍所到之處，掛在牆上的藻類紛紛繳械投降。之後的畫面就快樂了起來，先用泳池刷清理掉池底大面積的泥污。再換高壓水槍，把瓷磚縫隙的髒東西沖出它們的「快樂老家」。至此，這座被藻類、淤泥、細菌覆蓋了15年之久的泳池，終於在陽光下顯露出灰色的水泥與藍白相間的瓷磚。

觀眾們從小哥的清潔過程中，收獲了一種莫名的治愈。他們看到Laflin把骯髒至極的泳池恢復如初，會覺得在清潔過程中，自己的心中逐漸涌現出一種奇妙的舒適與滿足感。這份「心滿意足」，來源於進化心理學中，人們潛意識着對病菌的厭惡。史前時期，病菌是可以輕易奪取人類生命的敵人，因而，能夠更有效避免被細菌侵害的人群，更有可能生存下來，這使得被進化後的人類對病菌有着天生的厭惡與抗拒。而對於Laflin小哥自己而言，這份清潔工作雖然又髒又累，但每一個清潔乾凈的泳池都回饋給他足夠的成就感與自我滿足感。畢竟，每一個未知的泳池都是全新的挑戰。

前段時間，小哥又接到了一個不同尋常的泳池清潔「案件」：這個泳池8年沒有使用了，水面雖然綠但可視度很高，甚至到可以看到池子地下的「森林世界」。小哥仔細觀察了一番，發現這個泳池的藻類植物多到自己給自己織了一件毯子。對此，小哥立刻掏出自己的泳池刷。成群的「綠毯子」被推平，刷藻的過程看上去竟還有些絲滑。摘掉毯子的泳池被清理乾凈後，那股舒服勁兒又上來了。還有一個池子因為自身設計原因溫度偏高，導致明明只是靜置了幾天沒有使用，卻被藻類大量入侵，整個池子綠得慘不忍睹。觀眾看着小哥伸出手指頭，在瓷磚壁上劃一道子，隔着屏幕都覺得指尖變得滑滑膩膩。抽乾水後，小哥發現瓷磚壁上附着的綠色藻類非常頑強，用手指都搓不出劃痕。面對這種不懂「察言觀色」的藻類，Laflin直接鹽酸伺候。被噴了鹽酸的藻類像是洗面奶打發起了泡沫一樣，霹靂啪啦吐泡泡。這時候再上刷子與水槍，輕鬆鏟除敵人。

在Laflin小哥的影片着，最讓人感到整潔舒適的顏色，就是這些深淺不一的藍色小格子了。如果水池不那麼太髒，小哥經常使用的方法是藥劑清潔。不需要抽乾泳池，撒藥靜置即可。但遵循顧客至上的守則，如果泳池已經很髒了，但顧客就是不願意抽空重新換水，那小哥也得硬着頭皮來。比如，這位顧客的要求就是泳池不許排空。小哥過去探查了一番，發現泳池內布滿蚊子屍體與幼蟲。這蚊蟲盛宴，把老司機Laflin都整噁心了。他緩了一會兒之後，選擇使用化學清潔的方式來凈化泳池。他往池中投放了大量氯顆粒，這種方法被稱為氯清潔，可以殺死池中大部分藻類與污染物。撒了藥劑的水靜置幾天后，凈化效果肉眼可見。這些藥劑此時都已經沉在池底，小哥用機器一排一排吸出沉澱物後，滿是蚊蟲的泳池也被拯救成功。

眼看着一個個泳池變廢為寶，網友們表示：自己一邊看着清潔過程治愈心靈，一邊還跟Laflin小哥學了不少清潔自家泳池的小竅門。而狂丸也從小哥這着學到了另一份清理秘訣：家着沒有泳池，遠離一切煩惱，窮鬼有窮鬼的好。

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