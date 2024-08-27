整容網紅驚現多個後遺症「睡覺眼皮閉不上」乾眼症外仲有2個症狀
撰文：聯合新聞網
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有情色教主之稱的台灣網紅雪碧（方祺媛），日前公開自己睜眼睡覺時的照片，讓朋友嚇到，而她也揭這是做整形的後遺症，提醒大家有時愛美代價很大。
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雪碧透露因為做提眼肌提太多次，導致現在眼皮蓋不上，睡覺的模樣就像是死不瞑目，同房的朋友睡到一半看到她這樣子被嚇醒，因此提醒大家不要像她這樣整形追求極緻，現在有乾眼症、角膜潰瘍、脫皮等狀況，每天都是眼睛刺痛滴藥水流眼淚，自認愛美的代價很大。
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