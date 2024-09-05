「最兇」台灣藥劑師著比堅尼派福利　傲人上圍不及燦爛笑容吸睛

美女職人走到哪裡都特別吃香，台灣有一位正妹藥劑師姜欣榕，不僅在健康管理領域深入專業，還曾經以辣模身分發行性感寫真，協槓事業發展得有聲有色。近期這位全台最兇藥劑師姜欣榕登上批踢踢再度引發討論，她原本就是網路紅人，如今經過表特版加持，再度引爆話題！



性感藥劑師「小清欣」火辣登場

正妹藥劑師姜欣榕在網路上小有名氣，自稱為「宅宅」、「小清欣」，平時兼任模特兒、Twitch實況主（每週三晚上8點開台），亮麗外型和超兇身材吸引粉絲們的強烈關注，她總是不吝惜在IG上曬出性感福利，飼養的3隻萌萌美貓也是一大亮點，吸引超過4.8萬名粉絲們支持。

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躍上表特版再度出名

日前姜欣榕登上批踢踢表特版，過往的比堅尼辣照再度曝光，令人驚豔！只見姜欣榕換上名為「初戀」款式的亮眼比堅尼，露出燦爛笑容，傲人上圍呼之欲出，姜欣榕也熱情呼籲大家「把初戀帶回家！」，這一系列性感美照全都收藏在她的寫真當中，詢問度破表！

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釣出本尊回應

正妹藥劑師姜欣榕登上批踢踢表特版引發熱烈討論，眾人大讚：

「致命藥劑師」

「有追蹤，怪不得很眼熟」

「極品大奶藥劑師」

「發育不錯」

「變很瘦！還是正又大」

「真~~大~~讚！」



姜欣榕自己也是資深鄉民，該則po文釣出本人現身表示：「感謝感謝～」，她再次登場引發熱烈討論，也讓網友大讚：「完全騷中我的心！」。

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