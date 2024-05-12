家居風水｜盆栽植物別亂擺！放於玄關、臥室「3位置」轉運又旺財

家中擺放植物有一套，《搜狐網》運勢專欄分享一般住宅放植栽最佳3位置，擺設的位置正確，轉運又旺財，快檢視自家的植物們有沒有放對地方吧！



臥室

臥室適合擺設一些清新的植物，取代有濃烈花粉味的花卉，一來可以舒緩神經，二來能放鬆心情，只要放小型植物就會有作用，不需太多密集，會佔用過多的空間。

玄關

玄關是一個家的門面，擺放植物能美化環境，當客人來時看到會賞心悅目，且玄關屬於家中財位，擺植物會顯得生機勃勃，幫助家中財富越來越多，生活和諧又穩定。

客廳

客廳是納財轉運的重要場所，不但要整潔，還要做好容納財氣的重要格局，有些家居風格的裝修，以風水來看是大忌，可以選擇擺放植物化解，但要選用寓意吉祥的植物，且數量不宜過多，最好成雙成對，有助於事業發展。

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