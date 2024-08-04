循環扇也要佔在風水位置？一個動作讓冷氣效能提升又省電：守財位

隨著氣溫飆升，許多人除了開冷氣散熱外，也會選擇搭配風扇、循環扇使用，不僅加速冷房效果又省電，不過也要放對位置，才能有效省荷包。



近日台電就透露，將循環扇以45度擺放在冷氣風口下，即可促進空氣循環，快速降低室內溫度，讓你既消暑又守財！

風扇放在這位置，能令冷氣效能提升。（unsplash@yoris-yunanda）

吹冷氣不是搭循環扇就能省電！台電揭「1最佳位置」

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台電在臉書專頁發文表示，由於循環扇的扇葉設計，可以吹出螺旋柱狀的強力風，因此適合用來帶動室內空氣流通，以增加空氣循環，再加上熱空氣上升，冷空氣下降，所以循環扇的「守財位」，其實就在冷氣出風口的下方位置。

台電進一步表示，將循環扇放在冷氣出風口下方處，以房內最長對角處朝室內中央吹，並呈45度仰角擺放，讓後方扇葉能捲入冷空氣，將熱空氣吹散後，反射把風帶至室內更深的角落，如此一來，透過反覆循環，可促進空氣對流，就能快速調節室溫不均的情況。

除此之外，台電也提醒，若還想更省電，建議將冷氣溫度調至26至28度，因為溫度每調高1度，即可減少6%的空調電力，並將冷氣出風口朝上吹，讓冷空氣能均勻散佈，再將循環扇放對守財位，就能有助節電省荷包。

台電指出，在冷氣房中將循環扇放對位置，就能有助節電守財。（facebook@台電電力粉絲團 ）

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：吹冷氣不是搭循環扇就能省電！台電揭「1最佳位置」速冷又省荷包，多數人都放錯】