美國小姐選美州冠軍「大碼身型」疑不健康惹議　主辦方揭評分標準

6日，美國23歲女子薩拉·米利肯（Sara Milliken）榮獲美國小姐選美大賽阿拉巴馬小姐（Miss Alabama）稱號，但她的外型使得這一結果引發巨大爭議。



美國23歲女子薩拉·米利肯（Sara Milliken）榮獲美國小姐選美大賽阿拉巴馬小姐（Miss Alabama）冠軍。（IG@thenamalmiss）

美國23歲女子薩拉·米利肯（Sara Milliken）榮獲美國小姐選美大賽阿拉巴馬小姐（Miss Alabama）冠軍。（IG@thenamalmiss）

點圖放大看看薩拉的照片：

+ 6

據英國《每日郵報》（DailyMail）7日報導，薩拉（Sara Milliken）是一名來自阿特莫爾（Atmore）的大尺碼模特兒，這並不是她第一次參加選美比賽，她稱成為阿拉巴馬小姐的夢想已經「醞釀了8年」。

但是，這一選美結果引發巨大爭議。有人質疑：

她的健康狀況極差，這對那些努力工作、堅持節食、真正成為選美皇后的年輕女孩來說是一種侮辱。

這在阿拉巴馬州真的被認為有吸引力嗎？

也有網友表示力挺薩拉：「終於不用看千篇一律皮包骨、金髮碧眼的人了。」 「認識她就會愛上她，她很美，很有風度和品味。」

【延伸閱讀】選美黑幕？美國小姐Noelia Voigt突放棄后冠 聲明驚含「藏頭語」

【延伸閱讀】選美黑幕？美國小姐Noelia Voigt突放棄后冠 聲明驚含「藏頭語」（IG@noeliavoigt）

美國選美界近期經歷動盪，去年9月剛榮獲「美國小姐」（Miss USA）的女模沃伊特（Noelia Voigt）無預警在社群媒體宣布放棄后冠、成為72年來首位做出此舉的佳麗。（IG@noeliavoigt）

點圖放大瀏覽：

+ 39

對此，美國小姐選美大賽網站回應稱，該賽事旨在通過提升內在的自然美來樹立「積極的自我形象」 ，選美比賽的評分是基於「個性、自信和溝通」，牙套、眼鏡、皮膚問題、不同身高體重和外貌都是塑造獨特個性的一部分。

薩拉坦言對自己獲獎後的反應感到震驚，不過她也收到了來自世界各地的支持，一夜之間FB、IG漲粉超過2500人。

對於不友善的留言，她表示：

防止這種情況發生的最好方法就是傳播善意。我媽媽說得好——如果你不能說一些好聽的話，就什麼也別說。 無論你的身體是什麼樣子，無論你來自哪裡，你都可以做任何你想做的事。

【延伸閱讀】17歲「美國青少年小姐」Miss Teen USA同宣布放棄頭銜惹熱議

【延伸閱讀】17歲「美國青少年小姐」Miss Teen USA同宣布放棄頭銜惹熱議（IG@umasofias）

無獨有偶，就在沃伊特發布聲明的2天後，現年17歲的「美國青少年小姐」（Miss Teen USA）得主斯里瓦斯塔瓦（UmaSofia Srivastava）也宣布放棄頭銜，並在聲明中表示「我的個人價值觀不再完全符合組織的方向」。（IG@umasofias）

點圖放大瀏覽：

+ 14

薩拉同時也是一檔女性主義Podcast《Girls Gotta Glow》的主持人，該節目旨在增強女性信心並賦權女性，薩拉在節目介紹中表示，她「渴望成為真實、原始和誠實的人，以激勵他人展現真實的自我」。

據報導，有數百名薩拉的支持者湧入留言稱願意向她提供贊助，包括從裙子到價值數千美元的美容產品，來幫助她進入下一輪。

目前，薩拉正在為感恩節期間在佛羅里達州舉行的全美決賽做準備。

【同場加映】首屆「AI選美」10強佳麗曝光

【同場加映】首屆「AI選美」10強佳麗曝光（IG@elizavaloo）

AI選美10強佳麗Zara Shatavari（IG@zarashatavari）

AI選美10強佳麗Lalina（IG@viva_lalina）

點圖放大瀏覽：

+ 34

延伸閱讀：

影/印度校長性侵15歲女學生驚覺「手機錄影」 嚇壞落跑遭警方通緝

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】