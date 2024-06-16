睡眠專家揭「賴床到這時間對健康最好」5招漸進式叫醒沉睡身體

早上鬧鐘響起時，你是不是也常常忍不住想再賴床幾分鐘？別急著覺得自己懶，賴床其實有科學依據！今天我們就來聊聊賴床的好處，以及起床後做些簡單運動，讓你一天都精神滿滿。



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日本睡眠專家揭「賴床到這時間對健康最好」漸進式叫醒沉睡身體（01製圖）

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懶一點其實更健康？賴床好處：

賴床並不全是懶惰的象徵，事實上，適當的賴床對身體還有不少好處。根據日本睡眠學會所屬醫師、醫學博士坪田聰《5小時清醒力》書中表示當你在鬧鐘響起後賴床5分鐘，這段時間可以幫助你從深度睡眠過渡到清醒狀態，讓你不會感覺突然被驚醒。這樣的過渡期能夠減少你早上起床時的混沌感，讓你更容易進入一天的狀態。

此外，這幾分鐘的賴床時間也讓你的身體有機會慢慢適應起床的過程，避免因為突然起身而導致的頭暈或血壓波動。總之，適度賴床不僅能讓你早晨感覺更舒服，還能提高整天的工作效率。

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有儀式感的起床建議：

當你結束美好的賴床時光後，起床後做些簡單的運動，將會讓你的一天充滿活力。這裡有幾個簡單的動作推薦給你：

1. 伸展運動：

剛起床時，先做一些全身的伸展運動。伸展雙手、伸直腿部，輕輕轉動脖子和肩膀，這些簡單的動作能促進血液循環，幫助你更快地清醒過來。



2. 深呼吸：

在床上坐起來，閉上眼睛，深深地吸氣，再慢慢地呼氣。重複5次，有助於放鬆身心，讓你感到更加平靜和清醒。



3. 簡單瑜伽：

如果你有時間，可以做幾個簡單的瑜伽動作，比如貓牛式（Cat-Cow Pose）和下犬式（Downward Dog）。這些動作能夠伸展你的背部和腿部肌肉，讓身體更加靈活。



4. 步行：

如果條件允許，起床後出門散步10到15分鐘，吸收新鮮空氣，讓你的身體和大腦更快地進入工作狀態。



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起床後喝溫水！好處公開

經過一夜的新陳代謝，身體會缺水，容易出現口乾和舌頭乾燥的症狀。賴床後喝一杯溫水能迅速補充水分，滋潤口腔和喉嚨。早上空腹喝溫水可以增強腸胃的收縮能力，相較於冷水，溫水對腸胃更溫和，不會刺激胃黏膜，特別適合早上空腹飲用，喝溫水幫助消化系統更好地運作，排除體內毒素。

下次早上起床別再匆匆忙忙了！試試這個賴床儀式吧～

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