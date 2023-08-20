窗簾幾耐冇洗？隨時佈滿塵蟎甚至大腸桿菌　醫生教4招清潔保健康

家裡總會有些家具不常使用，但也不要忘記清潔它，以免累積細菌。



馬來西亞籍黃軒醫生（現為台中慈濟醫院胸腔內科主治醫生、呼吸治療科主任）就分享，大家都以為窗簾掛在窗邊，沒去碰觸，感覺乾淨。

但其實上面除了灰塵，也會有化合物，甚至細菌、病毒，因此建議定期清潔。

【懶人包】什麼時候需要清洗？如何清洗？一個圖輯看清黃軒醫生建議（點圖放大閱讀）：

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窗簾需要清洗嗎？

黃軒醫生近日在臉書表示，窗簾24小時日日夜夜掛在家中，不要以為不去碰觸、就不會被污染，清潔溜溜，實際上窗簾可是會一直吸附肉眼見不到的污染物，像是灰塵顆粒，包含室內皮屑、室外道路塵埃、花粉、塵蟎等等。

如果家中有人抽煙，就算躲到陽台，只要有打開窗戶，家中的窗簾就會吸附二手煙的化學物質和微小的煙霧顆粒；而清潔劑、油漆等物品，也可能釋放揮發性有機化合物，被窗簾吸附。

另外，窗簾也會吸附微生物，各種細菌如大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、肺炎鏈球菌，多種霉菌和真菌如黴菌、曲黴菌、酵母菌，要是有人正在咳嗽，其咳出的病毒，也可能懸浮並存在於窗簾上，像是流感病毒、冠狀病毒。

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窗簾清潔方法和頻率

1、日常清潔：定期使用吸塵器或毛刷清除窗簾表面的灰塵和碎屑，清潔頻率一般建議每隔一至兩個月。

2、水洗清潔：視窗簾的材質而定，某些窗簾可以水洗清潔，請參考窗簾的清洗標籤或製造商的建議，遵循正確的清洗方式。

而通常窗簾都可以使用溫和的洗滌劑和適當的水溫進行輕柔洗滌，可將其拆下分開清洗，或使用洗衣袋保護。

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3、乾洗清潔：某些特殊材質的窗簾可能需要乾洗，避免材質變形或損壞。建議尋求專業乾洗店的幫助，按照窗簾標籤上的清潔指示進行乾洗。

4、窗簾更換：窗簾的更換頻率取決於多個因素，包括窗簾材質、使用環境和個人喜好。通常建議每一到兩年完全更換新的窗簾，以保持衛生和外觀。

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不過黃軒醫生提醒，如果家中窗簾出現3種狀況，最好立即清洗：

第一，被食物或飲料灑濺、明顯污染；

第二，接觸到血液或其他體液，如動物尿液；

第三，受到污染源近距離接觸，如車輛大量排放廢氣。

「需要注意的是，這些建議僅供參考，具體的清潔頻率應根據您的個人需求和窗簾的使用情況進行調整。」

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：不要以為窗簾很乾淨，其實滿滿塵蟎+細菌！醫師揭正確清潔頻率：出現3狀況就要立刻洗】

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