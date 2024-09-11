男子興奮體驗「抓龍筋」女技師出手一碰「有點大…」竟摸出睪丸癌

男生下面越大一包，代表性功能越強嗎？真的大錯特錯！台灣泌尿科醫生陳昭安日前分享，一名男患者前往半套店消費，正興奮體驗「抓龍筋（即攝護腺按摩）」時，小姐姐一摸秒驚喊，「你這個好像有點大」，建議他盡快求診，怎料在經過詳細檢查後，竟真的確診睪丸癌。讓醫生忍不住直呼，「一位排毒師拯救了一個生命」。



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開業泌尿科診所院長陳昭安醫生在粉專影片中分享，該名男子正接受「排毒」服務時，小姐姐伸手一掏驚覺他睪丸異常大顆，心想有點怪怪的，貼心提醒他有空要去看醫生，豈料求診一照超聲波，還真的不幸罹患睪丸癌。醫生解釋，睪丸癌最常見症狀就是「無痛性睪丸腫大」，若拖著不治療，有可能腫成像足球、籃球這麼大顆。

陳昭安坦言，若是在20年前罹患睪丸癌，其實無藥可醫「大概1、2年就會死掉」，若能提早發現與治療，摘除一顆蛋蛋還有治癒的機會。至於慘罹睪丸癌一定得切除蛋蛋嗎？他表示，一定得要，不過即使只剩一顆也不影響生育，因為仍有另一顆在製造精子。

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經過手術切除睪丸後如果擔心影響美觀，陳昭安表示，現今醫療研發出「義睪」，可放置在原先開刀摘除掉蛋蛋的位置，讓外觀看起來一樣大包，不影響男性雄風。

北市聯醫忠孝院區泌尿科醫生程威銘接受《今健康》採訪時說明，睪丸癌為較少見的男性癌症，大多發生在年輕男性身上，從目前醫學研究看來，其多與化學、輻射接觸有關，不過確切原因仍不明。睪丸癌之症狀多以「無痛的睪丸腫大」來表現，可能摸到硬塊，其發展速度較快、腫脹速度也快，一旦發現有腫大或日漸增大的情形，應提高警覺。

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程威銘建議，民眾平時可趁著洗澡、洗蛋蛋時摸摸看是否有腫大或硬塊；另一半在愛愛時也可順便觀察。當有所疑慮時，也可使用「驗孕棒」測試自身尿液，若結果呈現陽性，恐有罹患睪丸癌的可能，因該癌症會分泌一些蛋白組織，因此有被驗孕棒檢測出來的機會。

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