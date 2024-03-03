精液量點解越射越少？泌尿科醫生揭5大原因　性興奮程度亦有關

精液一次比一次少？對此，就有醫生表示，其實大部分精液是由攝護腺及儲精囊所製造，而不是睪丸，而年紀變大、攝護腺肥大、性興奮強度降低等等，都是使精液量減少的原因。



台北市聯醫忠孝院區泌尿科主治醫生程威銘在臉書發文分享，門診中一直有患者詢問「為什麼年紀越大精液量越少？」，讓他不禁好奇「這有這麼重要嗎？」，不過，隨著年紀越大，他也發現自己的射精量越來越少，並藉此分析出以下常見的「5大原因」：（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15

原因1：男性荷爾蒙逐年減退

大部分精液是由攝護腺及儲精囊所製造，而不是睪丸。雖然年紀變大，睪丸功能會下降，但睪丸製造的精子只佔所有精液的1%，再加上男性荷爾蒙下降，攝護腺、儲精囊功能下滑， 就會使精液量減少製造。

原因2：攝護腺肥大

攝護腺肥大可能塞住「分泌管道」，使得精液分泌出來跑到尿道，最後射出量因此減少。另外，攝護腺裡不單單只有分泌精液的腺體，還包含一些肌肉組織，隨著年紀越大，這些肌肉組織的張力就越大，攝護腺進而把整個尿道勒住，還會引發排尿困難。射精時，因收縮力道反而減少，攝護腺裡的精液隨之減少。

一般攝護腺肥大治療也可能影響精液量，例如所服用的藥物會造成「逆行性射精」，本該往前射出的精液，卻因攝護腺或膀胱頸放鬆，造成精液逆流至膀胱。其屬正常現象，精液之後會跟著射精後的尿液排出體外，並不會對身體造成任何影響。

【相關圖輯】性愛那些事｜中醫師揭6大壞習慣致陽痿 食這水果有助改善性能力（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

原因3：骨盆肌萎縮

年紀大骨盆底肌會萎縮，或者力量降低。射精時攝護腺會把精液分泌至尿道裡，最後靠著球狀海綿體肌有規律地收縮將精液射出體外。然而，隨著逐漸老化，肌肉力量恐越來越不足，甚至有些萎縮，無法把累積在尿道裡的精液完全排出。而現代人久坐，這塊肌肉萎縮無力情況更加明顯。若每次小便完有尿不乾淨的感覺，甚至穿褲子時又滴出幾滴，可能也與骨盆底肌無力有關。

原因4：性興奮強度降低

許多人覺得年紀越大，性行為或自慰高潮興奮的感覺似乎下降了，不像以前年輕時那麼爽快，這可能是因在愛愛時每次都一成不變、公式化了，或自慰時每次就是看著A片抽動陰莖，缺乏對身體其他部位的刺激，感覺好像都一樣。當性興奮強度降低，也會減少射精前的分泌期所分泌出來的精液量以及射出的量。

【相關圖輯】想愛愛一定要戴套！破解安全套6大迷思 步驟做錯恐染性病（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

原因5：持久力下降

精液不是一直存在於體內，而是在興奮時才會從各個腺體分泌出來、累積在尿道裡，最後被射出來。因此當興奮勃起的時間越久，射出的精液量就會越多。年紀大的人常因為某些程度的勃起功能障礙或早洩，持續、累積的時間不夠久，自然射出的精液量也會跟著減少。

【相關圖輯】警世！性愛必知4件事 醫生苦勸事後一定要「洗J」：睾丸都要（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

程威銘指出，若想要維持睪丸功能，會影響的因子如抽菸、酒精都應減少，並且控制體重，再來要多喝水，身體一旦缺水，所分泌的體液都會減少，以及確定沒有排尿問題及防止攝護腺肥大，避免高熱量食物及減少紅肉攝取，凱格爾運動有助於鍛鍊骨盆底肌，除保持性功能外，小便也尿得更乾淨。

最後，程威銘也強調，維持勃起功能、延長愛愛時間，射出的量也會增加，隨著年紀越大，的確我們身體功能會越來越衰退，但只要適度保養，可以讓我們性功能維持在一個高峰長久不墜。

延伸閱讀：

扯！海虎潛艦事故3失蹤竟無人負責 馬文君爆料：安全勾是大賣場買的

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】