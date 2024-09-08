中國古代封建社會中為求權求勢，不少人提到「奸臣」，都會想到秦朝權臣趙高、北宋宰相蔡京、清朝巨貪和珅等人。



然而令人不解的是，明明都是大家公認的貪官，卻仍受到皇帝的寵愛。

中國古代皇帝重用貪官奸臣不是因為昏庸？學者揭背後「超智盤算」（01製圖）

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對此，大陸歷史學者指出，其實這些皇帝並不笨，而之所以會如此寵愛貪官，背後其實令藏黑心計。

中國歷史學者紀連海指出，從前清朝第一貪官和珅經常拍皇帝馬屁，甚至蒐羅珍寶供予乾隆。

然而雖乾隆對和珅的貪腐本就心知肚明，卻仍選擇睜一隻眼閉一隻眼，其背後目的實為和珅的錢就是國家的錢，若需用到錢財僅需將和珅扣個罪名，和珅全數身家便能輕鬆成為皇帝囊中之物，如此就是乾隆背後的「帝王計」。

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而在影視劇中，秦檜、嚴嵩等奸臣其實若無皇帝默許，也不敢大肆造孽，而皇帝之所以重用他們其實也是另有目的。

由於有些上不了枱面的事不方便皇帝親自動手，此時皇帝便會將任務指派給奸臣，因此就算最後出了問題，仍能輕鬆的撇去罪責讓奸臣替自己背上黑鍋。

此外，奸臣為了能讓仕途順利，更會想盡各種方式拍皇帝馬屁，而在奸臣無所不用其極的諂媚言語吹捧下，皇帝自然心情也被捧得飄飄然。

相較於忠臣的逆耳忠告，雖說皇帝並非不能理解，但也相較起來實在太不中聽了，因此自古以來做忠臣難，做昏君的忠臣更難。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：古代皇帝寵愛貪官污吏，不是因為是非不分！背後暗黑真相曝光，手段令人歎為觀止】