仙氣游泳選手「撞臉秀智」曬性感小背心狂吸Like　曾破韓背泳紀錄

韓國美女游泳選手朴韓星以傲人的肌肉線條與苗條體態，加上不輸女明星「國民初戀」秀智的亮麗外貌擁有極高人氣。



早前朴韓星在IG上曬出在沙灘上身穿背心的照片，即使戴了太陽眼鏡仍吸引許多粉絲紛紛按讚，笑問：

妳變模特兒了嗎？

朴韓星曬出在沙灘穿小背心的照片，獲大批網民按讚。（IG@97byeol_2）

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朴韓星生於1997年9月28日，來自釜山的她，身高165厘米，從2014年以來就是游泳國手，朴韓星高中時期在2014年MBC盃全國游泳錦標賽女子50米背泳項目，以28.40秒的成績寫下當時韓國新紀錄，而受到大眾關注，同年，她還參加了仁川亞運女子50米背泳項目比賽，也曾代表國家出征2017年世界游泳錦標賽。

由於外型激似韓國女歌手兼演員秀智，朴韓星一直擁有許多死忠粉絲，也以模特兒之姿代言許多廣告，除了背部肌肉線條相當自豪外，她的手臂與腹部肌肉也相當漂亮，目前她代表韓國富川市所屬的現役選手參與國內游泳比賽。

韓國女星秀智（IG@skuukzky）

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