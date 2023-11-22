「你追不到的女人」　韓國田徑女神上綜藝爆紅　激似aespa這成員

韓國有名田徑超正妹爆紅，那就是27歲金敏智（音譯）。



173cm的高挑身材，搭配宛如仙女的精緻臉蛋，讓她在韓國贏得「田徑Karina」（aespa成員）的稱號。

早前受邀參加韓國運動綜藝節目《射門的她們》，更讓她知名度大增。

曾奪400米第一名「男生也追不上」 點圖放大瀏覽金敏智照片：

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從小就愛好運動，高中就讀忠北體育高中，大學則是昌原大學體育系，專長就是田徑，中學一年級時因為體育老師的推薦開始接觸跑步運動。

別被她脫俗的外貌所騙，一旦讓她跑起來，可能連男生都追不上，2018年在全國大學生田徑錦標賽女子400米拿下第一名，2022年全國田徑錦標賽女子400米項目也奪第二名佳績。

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由於外型超像韓國女歌手Karina，所以被網友稱為「田徑Karina」，也在PTT引起網民注意，一舉登上《表特版》，網友們一致狂讚，「最近我YT一直被推她出來，浪費我好多時間」、「好正，正翻掉」、「IG裡真的有幾張很像Karina，有夠正」。

金敏智也曾透露自己的「理想型」，她說：「175cm以上，可愛、善良、風趣的男人」。

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