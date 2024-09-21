資生堂千金懷雙胞胎7個月　搭車曾沒人讓座　呻另一遭遇更辛苦

懷孕7個多月即將生下雙胞胎的「資生堂千金」李宓，近日喜歡拍攝影片，挑戰搭乘捷運遇到讓座的機率，剛開始懷孕的時候，發現沒什麼人讓座，近日肚子已經大到連孕婦裝都穿不想，她的巨大孕肚終於讓民眾會讓座，不過在離開捷運站時也碰上等電梯人潮的窘境，讓她直呼：「現在最累的是等電梯。」



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李宓懷有7個多月的雙胞胎，即將升格為5寶媽。她日前在IG分享一段影片，只見她挺著7個多月的孕肚，透露要從三和國中乘坐捷運前往西門站，同時帶著毛小孩去工作，李宓表示，自己這個月搭乘捷運、公車共23次，其中只有2次沒人讓座：

「這一次進到車廂後，一度因為人多沒位子，幸運的是不久後就有人讓座，讓我十分感謝。」



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然而，李宓在準備離開捷運站時，卻遇上另一個「比較麻煩的事」，由於李宓推著裝毛小孩的推車，必須搭乘電梯離開月台，沒想到排隊人潮眾多，電梯空間又很小，導致她必須等候許久：

「現在最累的是等電梯，等一台就要10分鐘，從月台到出口要花20分鐘。」



李宓也呼籲，希望捷運能夠改善電梯問題，增加電梯數量與擴大空間。

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