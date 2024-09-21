初老症狀｜哪個瞬間意識到自己老了？不願出街？這1點最多人認同

何時開始，你才意識到自己不再年輕？有一名網友表示年輕時體力充沛、慾望無限，但出社會後發現體力不如以往，也沒有學生時期的動力和快樂，這才意識到自己已經老了。貼文讓不少過來人很有感，多數人認為無法像年輕時熬夜，才知道自己不再年輕。



這名網友在PTT發文表示，年輕時可以瘋狂熬夜玩遊戲、看電視，並且期待開始工作賺錢就要買自己喜歡的東西，但等到出社會多年後，有房有車，才發現當初學生時的動力與快樂，好像沒有那麼讓人有感覺。

【相關文章】台女抱怨一到30歲驚現3個初老跡象 惹無數網民共鳴：25歲都全中!（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 3

原PO說自己賺了錢也買了各種以前的娛樂，卻沒有動力去玩，心裡只想著要怎麼付下一筆生活開銷、怎麼處理上班未完成事項。他說之前有一天坐在梳化上，喝著大學時不會喝的威士忌，打開電視想看看Netflix，結果卻一直發呆打哈欠，這才意識到自己老了，可能已經沒有當初那麼對人生有憧憬。

對此原PO想問大家，有沒有某個瞬間意識到自己已經老了？貼文也讓不少人紛紛吐露心聲：

「放假懶得出去聚餐社交了，寧可待在家悠閒追劇」、

「自己以前喜歡的，現在卻沒有太大興趣」、

「小時候看的電影明星失智或過世時」、

「看不懂現在流行的梗」、

「保健食品愈吃愈多」、

「看到父母走路不穩的時候」、

「醫生比自己年輕，很有感」、

「發現有2000千禧年的寶寶是我同事了」。



【同場加映】網民數1人1個認老症狀 體能降、想當年、記性差 呢個原因最心痛（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

還有網友認為身體出現老化狀況時就代表變老了：

「皮膚變粗糙」、

「皮膚鬆弛、皺紋」、

「有魚尾紋的時候」、

「發現自己看東西要拔眼鏡的時候」、

「新陳代謝變差，愈來愈胖的時候」、

「白頭髮愈來愈多」、

「吃的口味變清淡」、

「發現自己跑不贏6歲小孩的時候」、

「扭到一個禮拜都不會好」。



熬夜則是最多人有感（有感觸）的：

「不能熬夜的時候」、

「晚上會想睡覺」、

「發現熬夜需要花三天的時間調時差，就覺得老了」、

「熬夜真的是大傷」、

「熬夜完累好幾天」、

「熬夜隔天很想睡」、

「夜唱開始累的時候」。



延伸閱讀：

客人網購問「尺寸是否穿得下」？小編高情商回1句 萬人狂讚：要加薪

不好意思跟父母拿生活費？高二女稱要錢會感到「愧疚」 網勸把書讀好

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】