命中注定！嬰兒時就相遇 青梅竹馬結識30年升級終身伴侶
撰文：聯合新聞網
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有些緣分如同天生注定，即使經過了再長的時間，最終仍能修成正果。
有一對日本的男女，在還是小貝比的時候，就曾經一起合照過。沒想到在30年後，這對男女最終成了一對夫妻，簡直像是從出生起，就決定了未來的緣分。
根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本「X」網友「iamchuzumama」最近分享一張照片。畫面中右邊的嬰兒是她，左邊則是現在的丈夫。
兩人30年前還是嬰兒時，就因為母親彼此間互相認識，所以曾經同框過。後來兩人也因為家族間的親密關係，彼此間經常碰面。
過去兩人的關係，就像是青梅竹馬一樣，一直相伴到高中，但沒有想過感情的事。等到成年後，兩個人剛好都沒有其他對象，被共同認識的朋友慫恿何不直接交往，於是促成了這一段橫誇30年的佳話。
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許多網友也紛紛表示：
「從誕生的那一刻就決定了命運」
「未免也太浪漫了吧」
「想起了『從搖籃到墳墓』這句話」
「好羨慕，這麼早就認識了」
「青梅竹馬真好啊」
「歷史性的照片」
「竟然還有這種事」
「人生真的很難預料，祝你們白頭偕老」
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