Chiikawa｜從日本追星文化到吉伊卡哇　你知道什麼是「推活」嗎？

你知道什麼是「推活」（推し活）嗎？這個源於日本的字詞其實是追星用語，不過近期該詞彙慢慢不再只侷限於追星相關的話題中，開始拓展到其他流行事物上，近期爆紅的日本IP《吉伊卡哇》（Chiikawa、ちいかわ）也是受到「推活」的影響。究竟這個詞是什麼意思，通常又會造成怎樣的現象呢？一起來看看吧！



什麼是「推活」？源自於日本的追星用語

「推」（推し）這個詞來自日本的追星文化，一開始是源於「推員」（一推しのメンバー，指團體中最推的成員）這個稱呼。之後結合日語中的「○活」（指各種不同類型的活動，如社團活動「部活」、以結婚為目的的「婚活」等等），發展出「推し活」一詞，指的就是推廣自己偶像的活動。諸如購買周邊、參與見面會、演唱會等活動，或是在網路上推廣偶像，都屬於「推し活」的範圍。

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原本「推し活」是只存在於追星族之間的用語，不過近年來這個詞開始廣泛在社群上出現，人氣動漫《【我推的孩子】》（【推しの子】）、小說《本命，燃燒》（推し、燃ゆ）讓「推」（推し）、「推活」（推し活）的概念更被推廣，並被大量使用，許多人會以「我推」來代稱自己喜歡的偶像明星，這些用語也曾在先前的巴黎奧運熱潮中被使用在運動選手身上。

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粉絲瘋狂曬周邊 「推活」造成《吉伊卡哇》爆紅

近期「推活」（推し活）已經不再限於追星，而成為流行文化的一環，諸如對動漫作品、角色的喜愛，對某部特定影劇的狂熱，甚或是對球員的崇拜，廣義上都屬於「推活」的範疇。近期人氣IP《吉伊卡哇》帶起的現象級熱潮，其實也反映出「推活」文化的活躍。



出自於人氣作品《吉伊卡哇》中的角色如吉伊卡哇、小八貓（ハチワレ）、兔仔烏薩奇（うさぎ）等角色在近期掀起熱潮，不只風靡日本，也收服香港及台灣網民，《吉伊卡哇》與台灣藏壽司的聯名甚至還出現大量排隊人潮以及「代吃」的「藏壽司之亂」。

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日本《東洋經濟新報社》（東洋経済新報社）認為，《吉伊卡哇》的爆紅也屬於「推活」文化的一種，粉絲們在社群曬出周邊、推廣自己愛角等舉動，其實就是「推」的行為，《吉伊卡哇》在這樣的「推活」下越來越熱門，進而帶出各種爆紅現象。

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