流動廁所活春宮｜迷你裙女疑與男子親熱時太粗暴「撞穿牆」慘倒地

撰文：ETtoday
出版：更新：

一段監視器影片6日在社群平台X上瘋傳，一對男女5日凌晨被拍到，找了一間空地上的臨時廁所，2人一起進去。

沒想到疑似太大力直接把厠所牆面震垮，女生當場摔出廁所，之後2人尷尬離開。

點圖放大看看涉事影片截圖：

一段監視器影片6日在社群平台X上瘋傳，一對男女5日凌晨被拍到，找了一間空地上的臨時廁所，2人一起進去。沒想到疑似太大力直接把厠所牆面震垮，女生當場摔出廁所，之後2人尷尬離開。（Twitter@ReiwaLuna06013）
一段監視器影片6日在社群平台X上瘋傳，一對男女5日凌晨被拍到，找了一間空地上的臨時廁所，2人一起進去。沒想到疑似太大力直接把厠所牆面震垮，女生當場摔出廁所，之後2人尷尬離開。（Twitter@ReiwaLuna06013）
+12
老師活春宮！辦公室內「激戰3分鐘」影片曝光　網民嘲：好高效率台灣商場活春宮影片瘋傳｜年青男女疑眾目睽睽口交　女Sales看呆

這段影片顯示時間為6月5日凌晨2點47分。當時，一個身穿黃色上衣，白色短裙的女生和一名短袖男一起走近一個空地上的臨時厠所，先打開門看了一眼裡面，之後2人一起進到厠所中，再把門關上。

沒想到，過了大概15秒，疑似牆壁承受不住重量，竟然直接破掉了，女子跟著牆壁一起摔出廁所。

男子看起來也相當傻眼，之後走出來，將女伴扶起。之後，2人便離開現場。

【延伸閱讀】自由國度？離譜活春宮　紐約情侶大街「連結」　途人掂行掂過（點圖放大瀏覽）：

【延伸閱讀】自由國度？離譜活春宮　紐約情侶大街「連結」　途人掂行掂過
有網友稱在紐約第一大道目睹情侶「恩愛」，並將畫面錄下，影片隨即引起熱議。（Twitter@layajospe）
+9
網紅活春宮｜97萬粉絲抖音女神「璐寶」誤開咪全直播　鞠躬道歉英國巴士活春宮！司機停路邊「與T-back辣妹激戰」　公司：已解僱

網友調侃稱：

「這廁所也是豆渣工程啊」

「這個攝影機位置夠準啊」

「這是用多大力氣」

「這麼暴力，門都撞開了」

「他樂意，她樂意，但人家廁所不樂意」

「損壞公共財物，賠」

【相關圖輯】深圳職專上演「活春宮」　大白天操場看台性交　旁人看呆（點圖了解更多）▼▼▼

【相關圖輯】深圳職專上演「活春宮」　大白天操場看台性交　旁人看呆
深圳職業技術學院上演活春宮，一對男女大白天於看台上當眾性交，畫面引起網友瘋傳。（影片截圖：51吃瓜網）
+16
校園活春宮｜小情侶「孟子像旁激戰」影片瘋傳　校方斥：做得不對偶像活春宮？日本女團成員「坐粉絲大腿狂搖」　嘴對嘴親熱惹爭議小情侶「地鐵月台活春宮」還做出AV經典動作　竟掀小紅書打卡潮元旦活春宮｜馬路旁大膽激戰「姿勢豪邁」　網民同情：酒店都客滿台灣瘋傳摩天輪活春宮影片　高空半透明車廂內激戰　警方指違法洛杉磯淪「嫖客天堂」？數百妓女大白天裸露招客　小巷上演活春宮

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

公眾地方的猥褻行為
性愛
兩岸奇趣
熱話
ETtoday
你可能感興趣