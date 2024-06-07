流動廁所活春宮｜迷你裙女疑與男子親熱時太粗暴「撞穿牆」慘倒地
撰文：ETtoday
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一段監視器影片6日在社群平台X上瘋傳，一對男女5日凌晨被拍到，找了一間空地上的臨時廁所，2人一起進去。
沒想到疑似太大力直接把厠所牆面震垮，女生當場摔出廁所，之後2人尷尬離開。
點圖放大看看涉事影片截圖：
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這段影片顯示時間為6月5日凌晨2點47分。當時，一個身穿黃色上衣，白色短裙的女生和一名短袖男一起走近一個空地上的臨時厠所，先打開門看了一眼裡面，之後2人一起進到厠所中，再把門關上。
沒想到，過了大概15秒，疑似牆壁承受不住重量，竟然直接破掉了，女子跟著牆壁一起摔出廁所。
男子看起來也相當傻眼，之後走出來，將女伴扶起。之後，2人便離開現場。
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網友調侃稱：
「這廁所也是豆渣工程啊」
「這個攝影機位置夠準啊」
「這是用多大力氣」
「這麼暴力，門都撞開了」
「他樂意，她樂意，但人家廁所不樂意」
「損壞公共財物，賠」
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