廣東Cafe活春宮｜情侶｢女上男下熱吻8分鐘｣被趕留負評 老闆反擊
撰文：中天新聞網
出版：更新：
惱羞成怒！
廣東汕頭近日有一對離譜的情侶，竟然在咖啡廳熱吻長達8分鐘，被火大的老闆趕走後，竟然上網留1星負評給店家。
留1星負評稱只是接吻 老闆公開「活春宮」影片反擊（點圖放大瀏覽）：
+10
據內媒的報導，當時這對情侶有點餐，但食物來了卻不吃，先是激情熱吻，女方接著跨坐到男方的身上。
而誇張的是時間正是用餐的高峰期，旁邊都是客人。
老闆火大之下將他們請離，並且列出拒絕接待的黑名單。
但這對情侶惱羞，事後上網留一星負評給店家。
【延伸閱讀】全裸美女團土耳其開船P被捕 疑上演「活春宮」惹怒穆斯林
點圖放大瀏覽：
+20
老闆大怒之下也反擊，公開對方在店內不雅動作的閉路電視畫面。
老闆指出，「咖啡廳是公共場合，不是私人旅館，對於請離顧客並不後悔，目前已經報警處理，後續交由警方調查」。
【相關圖輯】離譜活春宮 紐約情侶大街「連結」 途人掂行掂過
點圖放大瀏覽：
+10
校園活春宮｜小情侶「孟子像旁激戰」影片瘋傳 校方斥：做得不對台灣商場活春宮影片瘋傳｜年青男女疑眾目睽睽口交 女Sales看呆網紅活春宮｜97萬粉絲抖音女神「璐寶」誤開咪全直播 鞠躬道歉偶像活春宮？日本女團成員「坐粉絲大腿狂搖」 嘴對嘴親熱惹爭議小情侶「地鐵月台活春宮」還做出AV經典動作 竟掀小紅書打卡潮
延伸閱讀：
染色體「多個Y」！胎兒驗出「超雄」基因 十幾萬網友勸打掉…準媽媽回應了
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】