廣東Cafe活春宮｜情侶｢女上男下熱吻8分鐘｣被趕留負評　老闆反擊

撰文：中天新聞網
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惱羞成怒！

廣東汕頭近日有一對離譜的情侶，竟然在咖啡廳熱吻長達8分鐘，被火大的老闆趕走後，竟然上網留1星負評給店家。

廣東汕頭近日有一對離譜的情侶，竟然在咖啡廳熱吻長達8分鐘，被火大的老闆趕走後，竟然上網留1星負評給店家。（微博影片截圖）
老闆發現後立即回應，並公開二人的「活春宮」影片反擊。（微博影片截圖）

留1星負評稱只是接吻　老闆公開「活春宮」影片反擊（點圖放大瀏覽）：

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據內媒的報導，當時這對情侶有點餐，但食物來了卻不吃，先是激情熱吻，女方接著跨坐到男方的身上。

而誇張的是時間正是用餐的高峰期，旁邊都是客人。

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老闆火大之下將他們請離，並且列出拒絕接待的黑名單。

但這對情侶惱羞，事後上網留一星負評給店家。

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老闆大怒之下也反擊，公開對方在店內不雅動作的閉路電視畫面。

老闆指出，「咖啡廳是公共場合，不是私人旅館，對於請離顧客並不後悔，目前已經報警處理，後續交由警方調查」。

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