夾公仔活春宮｜台男女「娃娃機店造娃娃」　小心翼翼卻看漏監視器

撰文：TVBS新聞網
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夾公仔機（夾娃娃機）旁造公仔？台灣嘉義一間夾公仔機店，18日凌晨有一對男女趁四下無人在店裡面展開激烈的「人體連結」。

過程中男子擔心被人發現還多次抬頭觀望，但他卻沒算到自己頭頂上還有電眼監視器，結果兩人羞羞畫面全被錄下，曝光在社群上被更多人看到。

台灣嘉義一間夾公仔機店，18日凌晨有一對男女趁四下無人在店裡面展開激烈的「活春宮」，結果兩人性交畫面全被錄下，曝光在社群上被更多人看到。（黑色豪門企業影片截圖）
台灣嘉義一間夾公仔機店，18日凌晨有一對男女趁四下無人在店裡面展開激烈的「活春宮」，結果兩人性交畫面全被錄下，曝光在社群上被更多人看到。（黑色豪門企業影片截圖）

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對此，警方表示將依妨害風化罪嫌將循線追查請這對男女到案說明。

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從曝光的畫面可以看到，凌晨1點05分夾公仔機店近來一對情侶，兩人拿了幾塊只紙箱板墊在地上後，開始猴急的寬衣解帶，隨即「肉慾交纏」激戰，過程中男子擔心遭人發現，還不時地回頭觀望。

縱使小心翼翼了，但還是沒有算到夾公仔機店內的電眼監視器，就這樣兩人羞羞的過程全被錄下來了。

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一段監視器影片6日在社群平台X上瘋傳，一對男女5日凌晨被拍到，找了一間空地上的臨時廁所，2人一起進去。沒想到疑似太大力直接把厠所牆面震垮，女生當場摔出廁所，之後2人尷尬離開。（Twitter@ReiwaLuna06013）

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夾公仔機旁激戰的畫面曝光也引發網友討論留言：

「夾娃娃機旁造娃娃？」
「在公仔機旁激戰太刺激了吧！」
「有些人就喜歡尋求刺激」
「下一步是要夾公仔嗎？」

針對公仔機店變砲房一事，民雄分局警方回應，男女已涉妨害風化罪嫌，將循線追查請這對男女到案說明。

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有網友稱在紐約第一大道目睹情侶「恩愛」，並將畫面錄下，影片隨即引起熱議。（Twitter@layajospe）

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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