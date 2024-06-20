夾公仔活春宮｜台男女「娃娃機店造娃娃」 小心翼翼卻看漏監視器
撰文：TVBS新聞網
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夾公仔機（夾娃娃機）旁造公仔？台灣嘉義一間夾公仔機店，18日凌晨有一對男女趁四下無人在店裡面展開激烈的「人體連結」。
過程中男子擔心被人發現還多次抬頭觀望，但他卻沒算到自己頭頂上還有電眼監視器，結果兩人羞羞畫面全被錄下，曝光在社群上被更多人看到。
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對此，警方表示將依妨害風化罪嫌將循線追查請這對男女到案說明。
從曝光的畫面可以看到，凌晨1點05分夾公仔機店近來一對情侶，兩人拿了幾塊只紙箱板墊在地上後，開始猴急的寬衣解帶，隨即「肉慾交纏」激戰，過程中男子擔心遭人發現，還不時地回頭觀望。
縱使小心翼翼了，但還是沒有算到夾公仔機店內的電眼監視器，就這樣兩人羞羞的過程全被錄下來了。
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夾公仔機旁激戰的畫面曝光也引發網友討論留言：
「夾娃娃機旁造娃娃？」
「在公仔機旁激戰太刺激了吧！」
「有些人就喜歡尋求刺激」
「下一步是要夾公仔嗎？」
針對公仔機店變砲房一事，民雄分局警方回應，男女已涉妨害風化罪嫌，將循線追查請這對男女到案說明。
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【本文獲「TVBS」授權轉載。】