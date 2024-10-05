洗手盤去水位暗藏大眼睛「原來匿埋小生物」屋主嚇到尖後反變奴才

住在美國佛羅里達州的凱西（Cathy）使用浴室水槽時，看到一對眼睛從排水孔盯著她，頓時嚇得尖叫，丈夫布萊恩（Brian）聞聲跑來，才發現有隻小青蛙塞在排水孔裡。



凱西要使用浴室水槽時，被一對盯著她的眼睛嚇了一大跳，布萊恩一看發現有隻小青蛙，不知是怎麼穿過戶外的管線來到他們家的水槽裡。一開始夫婦倆擔心小青蛙被困住了，但一段時間後，他們發現青蛙似乎不急著離開，反而一直在管線與排水洞間穿梭，夫婦倆便將青蛙的故事分享到網路上，並取名為「水槽蛙」。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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這天因為夫妻倆的兒子要回來住，他們決定先將小青蛙引誘出來，小青蛙在水槽裡待了6周總算重見天日，夫妻倆也發現這是一隻外來種古巴樹蛙，他們只有2個選擇，一是養下來，二是安樂死。

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布萊恩與凱西決定養下這隻水槽蛙，他們去買了大型飼養箱，讓水槽蛙享用豪華的大空間，也經常觀察水槽蛙的新生活。然而布萊恩笑說：

「每次我走進浴室，還是會下意識看向那個洞，找尋那對眼睛，然後才想起來牠已經換大房子生活了。」



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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】