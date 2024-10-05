25歲女吃素半年患脂肪肝！連晚餐都戒掉　醫生揭「暴力減肥」所致

減肥瘦身一定要循序漸進。武漢1名25歲女子重視個人身材，因為被朋友指「臉變圓了」極度焦慮，近半年全面吃素、不吃晚飯希望盡快瘦身，未料日前她到醫院檢查，發現患上脂肪肝。醫生指她減重過快、過度減肥，人體突然不吃肉令蛋白質來源不足，身體各部位快速分解脂肪結果積聚到肝臟，提醒民眾脂肪肝非肥人專利，不健康的「暴力減肥」同樣會出事。



25歲女子被朋友說「臉變圓」後極焦慮，希望在夏天結束前完成瘦身。（示意圖／Getty Images）

改吃素半年戒吃晚飯瘦身成功

內媒報道，湖北武漢25歲周女士非常重視身材，半年前被朋友說「臉有點圓了」，她焦慮不已決定減少食量，甚至戒吃葷腥，希望在夏天結束前完成瘦身。這半年來她天天吃素、不吃晚飯，結果真的成功減重。9月29日，她去武漢市東湖區醫院做檢查時，竟發現患上脂肪肝。

周女難以接受，認為她已長期節食又吃素，如此瘦不可能患脂肪肝。該院功能科主任醫生朱道湘指，「過度減肥」是她出現脂肪肝的重要原因。減重太快時，身體各部位快速分解的脂肪積聚在肝臟等待處理，人體突然不吃肉只吃素會令蛋白質來源不足，肝臟無法合成載體蛋白，將脂肪從肝臟運離，削弱肝處理脂肪的能力，長久下來積聚的脂肪會加重脂肪肝。

醫生發現她患上脂肪肝，認為是過快減肥所引致。（示意圖／Getty Images）

脂肪肝非肥人專利

朱醫生提醒，民眾普遍覺得脂肪肝只會出現在肥人身上，實質不然，進行不健康不科學的「暴力減肥」、過度節食一樣可能引起脂肪肝。碳水化合物、蛋白質和脂肪是人體不可或缺的營養素，他提醒減肥應作合理飲食調整，確保攝入蛋白質同時多吃綠葉蔬菜，減少油膩食物，禁止汽水等飲品攝入，另外還應配合每周4次、累計不少於2.5小時的運動。如減肥時出現不適應及時求醫。

（綜合）