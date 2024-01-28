太Friend未必係好事？專家教「刺蝟法則」令情侶、朋友關係更長久

在成長的過程中，我們總是會有自己親密的愛人、家人或是朋友。但在接觸的過程中，我們難免會因為彼此太過親密，而經常看到對方的缺點，進而產生爭執或是摩擦，這時候適當的距離就顯得相當重要，因此有心理學家提出了「刺蝟法則」，一起來看看什麼是刺蝟法則吧！



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刺蝟法則是什麼？

在寒冷的冬季中，兩隻刺蝟因為冷而擁抱在一起，但是因為雙方身上都長了刺，所以不論怎麼樣都不舒服，只要一靠近對方就會痛。最終兩個刺蝟決定離開，但經過一段時間後卻又覺得冷得難以忍受，因此又抱在了一起，經過幾次後，他們終於找到最適當的距離，既能夠相互取暖又不會讓身體被刺傷。後來這個概念也被引用到心理學領域，而這就是人際交往中的心理距離效應。

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人際交往中的「心理距離效應」

不論是伴侶、家人或是相當親近的朋友，在相處時仍須保持一定的適當距離，能夠互相關心陪伴，但也不要忘記給彼此獨自的空間。因為相處過密，對方的缺點也會展露無遺，「距離產生美感」，只有在適當的距離中，大家才不至於傷害對方。

這個概念也被實踐在管理、人際關係上，不少名人也經常將刺蝟法則運用到生活上，像是法國總統戴高樂就經常告誡自己「保持一定的距離」，據傳在他身邊的人，包括秘書處等人，沒有人的工作年限能夠超過兩年。因為戴高樂認為只有調動，才能保持一定的距離，也唯有這樣才能保證大家都有新鮮感，並避免營私舞弊。

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熱門關鍵字出現「距離」、「適當」、「掌握」

觀察「刺蝟法則」近一年熱門關鍵字，可以發現「距離」、「適當」、「掌握」、「分離」、「靠近」等字詞都登上熱門關鍵字，而刺蝟法則的核心理念就是「保持適當距離」，其他像是「伴侶」、「職場」、「愛情」等詞也出現，足見刺蝟法則能運用在各項關係上面，不論是親情、友情，甚至是職場上的人際互動。

「刺蝟法則」近一年熱門關鍵字（DailyView網路溫度計授權使用／《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統）

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年10月06日至2023年10月05日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『XXXXXXXX』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註)作為本分析依據。

*註熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。



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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】