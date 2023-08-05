台網紅闖美國「十大鬧鬼酒店」三更半夜怪事連連　網民睇到心慌慌

台灣YouTuber小象愛出門（Elephant GoGo）早前挑戰入住「十大鬧鬼酒店」之一的諾曼第酒店（Hotel Normandie）！據悉，該酒店是美國洛杉磯著名的鬧鬼酒店，之前曾傳出不少酒店內發生過的「靈異事件」。



小象在影片中透露原本自己是想要預定曾經轟動過全球的「藍可兒」事件發生地塞西爾酒店（Cecil Hotel），但由於網上不能預定，所以她最終選擇了入住這間諾曼第酒店！值得一提的是，諾曼第酒店就是驚悚電影《靈異詭店》（The Night）的拍攝地。而小象也剛好被安排到401號房，恰巧與電影中男女主角入住的414號房同層，讓她不由自主的聯想到電影中駭人的畫面。

【圖輯】點圖放大看小象入住「十大鬧鬼酒店」之一的諾曼第酒店👇👇👇

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傳聞中經常有很多旅客在這間諾曼第酒店會感到強烈的壓迫感，時常會在三更半夜聽到有奇怪的聲音，像是有人跑來跑去、走廊的腳步聲、關門聲等！對此，小象有在影片中解釋酒店已經太過老舊只要有人經過，地板上就會發出強大的腳步聲。小象從午睡中醒來後就向觀眾解釋自己做了一個很奇怪的夢，她夢見有人在玩弄她的嘴唇，同時也感受到身邊好像有人在躺著。

由於太過疲憊，小象也無法確定自己是否在午睡的時候出現錯覺，她有點被夢境和現實搞混，直到醒來的那一刻才知道自己身邊確實沒有任何人。而在隔天，小象也到「藍可兒」事件發生地塞西爾酒店一探究竟。如今酒店的大門確實關著，當小象詢問旁人才知道酒店還有營業，而且還有人住在裡面。

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對於塞西爾酒店，旁人表示不能入內拍攝，所以小象也只能在外取景。不得不說，小象一個人入住「鬧鬼酒店」的行為，真的是勇氣可嘉啊！

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