恐怖過有曱甴竇！天花板驚見「呢堆嘢」 網民睇相都驚：快啲搬屋
撰文：聯合新聞網
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蛇類在生長、老化的過程中都會經歷蛻皮，脫下薄薄的皮叫做蛇蛻。
日前有一名網友發文表示，在家裡的天花板上掃出一堆蛇蛻，引發網友熱議，驚呼「珍貴的中藥」。
網民：難怪無老鼠！ 點圖了解更多及瀏覽相關照片：
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有一名網友在臉書社團「爆料公社」上貼出數張照片並發文求救：「輕鋼架天花板，扯下好多蛇皮，請問有什麼方法預防嗎？救命喔！」
從照片中可見，原PO從天花板上清出了成堆的蛇蛻皮，令人看了頭皮發麻！
照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「嚇到！怎麼這麼多」、「這不能只有我看到，太噁心了」、「超可怕」、「這應該是蛇窩」、「搬家最快」。
不過也有網友表示「雖然很可怕，但那個皮好療癒」、「先拿去泡酒」、「我記得可以當中藥，可以拿去中藥行問問」、「好東西啊，上網拍賣吧」、「很貴啊，蛇皮賺錢」。
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原PO透露，家是住在郊區田邊，家裡沒老鼠，但四處有很多小鳥。
於是很多網友回應「會進來應該是家裡有老鼠，在幫你吃老鼠呢」、「也許這就是家裡沒老鼠的原因」、「換個角度想，就沒有老鼠在上面開派對了」、「該恭喜輕鋼架上應該沒老鼠了」。
也有不少網友建議「抓一大把香茅放在天花板上，蛇很快就會搬家了」、「有蛇出沒的地方種香茅，蛇會自動遠離」、「雄黃的氣味可以驅蛇」、「在上面撒石灰粉、預防蛇跟其他昆蟲」。
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