「膠樽殺曱甴秘術」實測1晚消滅10多隻　不用親手作戰　清理簡單

蟑螂（曱甴）是常見的居家蟲害，不只繁殖力強，還會帶來不少細菌病毒，因此許多家庭都會購買市面販售的殺蟑劑，但成效有限。



對此，一名網友就發文分享自製的0成本妙招，光是一晚就能消滅10來隻蟑螂。

而貼文曝光後，也引起不少網友熱議，紛紛直呼：「這招厲害！」

還有「啤酒殺曱甴」大法 點圖看看原PO及其他網友分享的有用秘招（慎入）：

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一名網友在臉書社團「草屯人」發文分享自製的滅蟑方式，就是先將膠樽切面後，裝滿約5分之1的餿水量，並將其靠著牆邊傾斜放置，一旦有小強爬進便再也爬不出來，最後窒息而死，1個晚上平均能夠消滅10來隻。

此外，原PO更透露，若是餿水味道越臭，殺蟑效果則會越好。

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貼文曝光後，隨即吸引2萬名網友狂讚朝聖，紛紛讚嘆原PO的妙招，也分享各自的殺蟑方式，「曾經在車庫放自製肥皂水要滅蚊子，結果連續3天，1天1隻蟑螂」、「這招我有用過，瓶子不用切也可以，裡面放餅乾，就抓到很多小強」。

「江湖秘術」、「長知識了！」、「好強的實驗」、「好厲害！」、「這招確實不錯，在家裡面也可以用，我是放飲料或湯」、「這招厲害，來試試看」。

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不過，也有不少網友透露，可以使用啤酒滅蟑，效果相當顯著，「啤酒也試過也可以，餿水及啤酒是誘餌，讓牠進去爬不上來」、「原則上不管什麼酒，吐出來的聽說都好用」、「隔夜的啤酒也很好用」、「啤酒也可以」。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：家中蟑螂不斷冒出怎麼辦？內行人放1物零成本滅蟑，一夜殺光祖宗十八代】