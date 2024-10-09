瘦弱黑狗常到獸醫診所門外討吃　背藏哭笑不得驚人真相：都被騙了

一名女獸醫發現有一隻瘦弱的黑狗每天都會出現在獸醫院門口，便心疼地將牠的模樣貼上網，卻意外發現驚人真相，原來這隻狗狗竟然是附近住戶放養的狗，牠會到處裝可憐跟人討零食吃。



IG一名女網友「@elarcaveterinaria」貼出的一段影片吸引不少網友熱議，該名女網友是阿根廷一間獸醫院的主治醫生。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

黑狗今天又來討了。（instagram@elarcaveterinaria）

她發現最近每天早上七點半左右都會有一隻很乖巧的瘦弱黑狗出現在醫院門口等自己開門，這隻黑狗也不吵不鬧，只是想來跟獸醫師討零食吃，吃完零食就會乖乖離開，隔天又會在獸醫院門口出現。

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從影片上可以看到，這隻黑狗每次見到女網友出現，都會熱情地狂搖尾巴示好，看起來身上也沒什麼毛病，就只是喜歡到獸醫院報到而已。這隻黑狗名叫內格拉(Negra)，疑似是一隻沒有飼主的流浪狗，牠通常都會在獸醫院待上半天，如果沒討到零食吃就會賴在醫院不離開。

事後這段影片被女獸醫貼上網，她十分心疼狗狗的遭遇，沒想到竟意外釣出內行人曝光真相。原來這隻叫做內格拉的黑狗根本不是流浪狗，而是附近住戶放養的狗，因為牠十分貪吃，所以總是會鎖定一些會固定給牠食物的民眾或是店家，藉以讓自己飽餐一頓。

女獸醫得知真相後十分哭笑不得，但身為獸醫的她還是勸導附近有養寵物的人記得要拴上牽繩，不要放任毛小孩到處跑，

沒上牽繩不但危險，還可能讓毛小孩遇到不友善的人。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】