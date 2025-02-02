女網友怨「台灣搭的士中伏」　當地人籲小心這類車：專騙外地遊客

旅客在台灣搭乘高鐵往來台中，不少人會選擇乘坐的士到目的地，不過台中高鐵站外除排班的士（領有機場排班證的計程車）外，還常有其他的士司機在攬客，不明就裡的旅客常不小心中伏。



有民眾就抱怨，她先是因短程被拒載，後來與其他旅客拼車，竟被收合計近2倍車資，讓她瞬間理解「為什麼大家寧可排隊也要等排班的士」了。

女網友台灣搭的士中伏 當地人籲小心這類計程車：專劏外地遊客（01製圖）

當地人提醒的士司機這樣做多是劏客 桃園機場同樣要小心（點圖放大閱讀）：

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原PO在社群平台threads上發文抱怨高鐵台中站的的士攬客亂象，她表示平常都會先用app叫車，這次因為工作累翻沒預約，高鐵下車後便決定直接前往的士搭乘處搭車就好。

剛出高鐵站，她就遇到幾位司機大哥在一旁攬客，累了一天的原PO當然立刻點頭說好。

然而司機一得知她只搭到勤美，立刻表明拒載，要她去排隊等候。

直到5分鐘後司機找到另一位也要搭到勤美的乘客，才又跑來問她要不要一起拼車，「車資比較便宜」，想快點回家的原PO便上車了。沒想到一路上一直被司機追問隱私，她只好改選擇在家附近下車，抵達後司機表示跳表車資為350元（台幣，下同），「每人250元就好」，原PO因需報帳請款，便另索取收據、速速回家。

但原PO到家才忽然醒悟，她與另一乘客合計共付了500元車資，遠遠超過跳表的350元。更過分的是，收據上的金額只有300元。原PO無奈表示：

終於可以理解為什麼高鐵台中站外頭一堆人寧可排隊等候的士。

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一番遭遇釣出許多同樣踩中陷阱的網友：

「高鐵攬客的的士都是宰羊的。我曾碰過攬客說到火車站要300，結果他又拉了好幾個人上車說是一人300，我當場下車說我不坐」

「台中高鐵站外面直接來攬客的都非常黑，大學被坑過一次之後都排排班車，車輛品質好司機駕駛方式也都不錯」

「我也是，第一次去台中高鐵的時候想說都的士應該沒差，結果10分鐘路程收了$450，後來就再也沒有亂搭車了以後都會乖乖排隊」

「基本上，如果司機因為太近拒絕，後來說可以拼車，大部分都是他要收兩次錢，所以一定要問清楚」

「不只台中，我在桃園也遇過，司機說併車共乘，結果收費跟我自己搭一台的價格一樣！那我何必跟別人擠」

「有那個收據拜託打電話去檢舉，你都有證據了」



內行人也呼籲排隊候車比較好：

「排隊的是簽約車隊，不會拒絕載客，絕對是照表收費，但旁邊拉客的水準差很多」

「數年前曾聽排班司機分享，司機須有良民證且為六年內的新車，才可在高鐵站排班」

「台中高鐵站的的士服務被台灣大車隊標下，只有台灣大車隊能排隊接客，才會延伸出這種奇怪的拉客情形」

「很多的士真的是亂喊價，擺明宰外地人或是不熟當地車資的人。他們真的蠻過分的，沒有鐵路警察在看的時候甚至還會走進站內攬客」

「台中高鐵非排班亂攬客的的士，真的很傷城市形象，亂七八糟，沒有其他地方這麼放縱的」



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