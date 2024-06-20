現今消費方式多元，民眾可以依照個人喜好選擇付現或線上付款，不過有時沉甸甸的硬幣卻也可能會惹人嫌。



一名台灣女網友在Dcard以「1塊怎麼了嗎？它不是錢嗎？」為題發文，指出日前搭的士（計程車）車資115元（台幣，下同），給了司機一張百元鈔和15個1元硬幣後，被罵：「妳給我1塊的幹嘛啦！被妳氣死！」當下感到相當難過。

網民猜司機趕她下車另有原因 也有人分享類似激氣經歷：

搭的士「做1件事」竟被司機趕下車 台女委屈喊：我做錯了什麼？（01製圖）

台灣的1元硬幣（cmc.gov.tw）

點圖放大看原文及網民留言：

+ 17

原PO指出，日前搭的士回家，快要抵達目的地時，司機大哥提醒她說「妳那邊不好停車，先拿錢出來準備」。

原PO得知所需車資約110~120元左右，於是聽從司機的話，把紙鈔和零錢準備好，等抵達目的地時，確定車資為115元，便遞上一張百元鈔和15個1塊零錢，理由是自己的手頭上只有面額1塊的零錢，且眼看司機很著急，也就沒有拿兩百元現鈔讓他找錢。

原PO付錢後，司機隨即用「非常憤怒」的口氣回應說：「妳給我1塊的幹嘛啦！被妳氣死！好啦趕快下車啦！」讓原PO當下覺得很難過。

原PO表示，自己可以理解的士司機工作很辛苦，「但今天這個場面，我不懂我做錯了什麼」，因此發文詢問大家：「誰可以為我解答，我給1塊怎麼了？」

【延伸閱讀】最索的士司機？證件相與IG比堅尼辣照同曝光 竟是前樂團琵琶手

【延伸閱讀】最索的士司機？證件相與IG比堅尼辣照同曝光 竟是前樂團琵琶手（IG@joanne_722）

點圖放大閱讀：

+ 29

貼文曝光後，不少網友心有戚戚焉表示：

「曾經我也有拿一千被司機碎唸過，問沒有零錢嗎，所以感覺不管怎樣司機都有話說，很想跟他說不想收就不要上班啊」

「我有次急著搭車隨手攔一輛的士，然後付一千之後，他就一句『沒錢找』，就不理我了，我還要下車一間一間店詢問能不能換錢」

「1塊好重要啊！叫外賣選現金，想說拿剛好，121元結果錢包就是少那1元，家裡都找到翻過來了還是沒有，結果只好拿500元給外送員找」



【延伸閱讀】日本黑的？3女遊客坐的士咪錶顯示3000円 司機稱要「乘3」收9000

【延伸閱讀】日本黑的？3女遊客坐的士咪錶顯示3000円 司機稱要「乘3」收9000

點圖放大閱讀：

+ 10

也有網友奉勸原PO站在司機的立場思考問題：

「就是跟妳說妳那邊不好停車，妳下車的地方應該是違規臨停，結果妳還給他15個1元，根本沒時間算妳給的有沒有算錯，就要直接開走，很多西客都會故意少給幾元，司機都只能自己認賠」

「司機應該不是故意要兇妳，是那邊不好停車，他不方便數錢是不是剛好，所以比較急吧，所以才會口氣不好，不要想太多」

「司機是真的滿沒禮貌的，不過當下應該是因為在緊急的情況下，每個人都有自己的個人情緒，要避免這種情況，可以刷卡搭Uber」



【延伸閱讀】台灣嗲聲美女去內地「捉違規司機」 大叔被截停竟笑到見牙唔見眼

【延伸閱讀】台灣嗲聲美女去內地「捉違規司機」 大叔被截停竟笑到見牙唔見眼

點圖放大瀏覽：

+ 23

延伸閱讀：

真．台灣味？外國友人來台欽點「1美食」 他聞連鎖店名楞了：什麼意思

地主好奇新竹缺什麼？在地人推「1知名品牌」進駐賺爆：竹科人在乎CP值

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】