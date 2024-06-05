最索的士司機？證件相與IG比堅尼辣照同曝光　竟是前樂團琵琶手

擁有34E上圍的《無雙樂團》前琵琶手丘涵，考到台灣職業駕駛執照。



她開心的貼出執照照片並分享考照過程，表示對於路上的司機都覺得敬重。

IG擁逾95萬粉絲 點圖放大看看丘涵的照片：

+ 29

丘涵在社群網站Threads發文表示：「以後多一個新身份：嗨你好！我是一個職業計程車（的士）司機。」

同時貼出新北市的士司機職業登記證，笑稱：「聽起來是不是有點酷。」

【同場加映】前AKB48女神日本考牌肥佬6次 台灣1次及格 當地人：難怪交通亂（點圖放大瀏出）：

+ 32

丘涵在IG限動也分享考照過程，透露「這半年經歷很多很難形容，考照過程最難的大概就是有破千題的法規跟路名」、「能一次考過天知道我多感激，這趟旅程我真的沒辦法再重來一遍。」

丘涵是台灣第一個女子跨界國樂樂團《無雙樂團》的前琵琶手，甜美外型、魔鬼身材的她在IG擁有95萬人追蹤，也時常分享生活照，其中也不乏比堅尼辣照。

【延伸閱讀】台灣嗲聲美女去內地「捉違規司機」 大叔被截停竟笑到見牙唔見眼（點圖放大瀏覽）：

+ 23

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】