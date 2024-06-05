最索的士司機？證件相與IG比堅尼辣照同曝光 竟是前樂團琵琶手
撰文：中天新聞網
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擁有34E上圍的《無雙樂團》前琵琶手丘涵，考到台灣職業駕駛執照。
她開心的貼出執照照片並分享考照過程，表示對於路上的司機都覺得敬重。
IG擁逾95萬粉絲 點圖放大看看丘涵的照片：
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丘涵在社群網站Threads發文表示：「以後多一個新身份：嗨你好！我是一個職業計程車（的士）司機。」
同時貼出新北市的士司機職業登記證，笑稱：「聽起來是不是有點酷。」
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丘涵在IG限動也分享考照過程，透露「這半年經歷很多很難形容，考照過程最難的大概就是有破千題的法規跟路名」、「能一次考過天知道我多感激，這趟旅程我真的沒辦法再重來一遍。」
丘涵是台灣第一個女子跨界國樂樂團《無雙樂團》的前琵琶手，甜美外型、魔鬼身材的她在IG擁有95萬人追蹤，也時常分享生活照，其中也不乏比堅尼辣照。
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