乘客「腳踩前座椅背」被轟沒公德心！網民紛紛分享更離譜西客照片

近幾年來，公共交通工具爭議頻頻出現，每個人的一舉一動都被社會觀注著，任何一個無心的舉動，都可能遭到身旁的人放大檢視。



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一個圖輯看清「國泰調後椅背風波」（點圖放大瀏覽）：

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有網友發文分享自己搭乘高鐵時，目睹他人將雙腳踩踏在前方椅背上，讓她覺得實在是很沒有公德心。

一名網友在Threads上貼出照片，表示自己在搭乘高鐵時，目睹有位穿著打扮精緻的乘客，將自己的腳踩在前方椅背上，讓她看不下去，直言：

氣質真的是一瞬間的，穿的再精緻但很沒公德心。

有網友分享他人將腳踩在前方椅背上的照片，引起熱議。（Threads）

網民紛紛分享其他曾目睹的沒公德心行為（點圖放大瀏覽）：

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貼文一出後，不少人留言分享自己也曾在車上遇到同樣沒有公德心的舉動：

「之前我在飛機，後面女生腳從椅子之間的洞放到我的旁邊，並且一直吃餅乾掉餅乾渣」

「我看到是這個（將鞋子全部脫掉）……無言」

「今天坐高鐵還有阿伯把腳放到小桌子上撕腳皮」

「還看過腳直接伸到前一個座位扶手的」

「上次在火車上看到有人把雙腳直接放到椅子上，兩個椅子他直接斜著躺，超傻眼」



網友紛紛感嘆道：

「給方便當隨便！」

「有一天你會發現，穿的漂漂亮亮的人，還不如善良有道德的人」

「沒錯，即便一堆名牌拿上手，沒氣質的人還是撐不起來的」

「看到這種都納悶怎麼好意思」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】