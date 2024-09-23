乘客「腳踩前座椅背」被轟沒公德心！網民紛紛分享更離譜西客照片
撰文：聯合新聞網
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近幾年來，公共交通工具爭議頻頻出現，每個人的一舉一動都被社會觀注著，任何一個無心的舉動，都可能遭到身旁的人放大檢視。
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一個圖輯看清「國泰調後椅背風波」（點圖放大瀏覽）：
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有網友發文分享自己搭乘高鐵時，目睹他人將雙腳踩踏在前方椅背上，讓她覺得實在是很沒有公德心。
一名網友在Threads上貼出照片，表示自己在搭乘高鐵時，目睹有位穿著打扮精緻的乘客，將自己的腳踩在前方椅背上，讓她看不下去，直言：
氣質真的是一瞬間的，穿的再精緻但很沒公德心。
網民紛紛分享其他曾目睹的沒公德心行為（點圖放大瀏覽）：
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貼文一出後，不少人留言分享自己也曾在車上遇到同樣沒有公德心的舉動：
「之前我在飛機，後面女生腳從椅子之間的洞放到我的旁邊，並且一直吃餅乾掉餅乾渣」
「我看到是這個（將鞋子全部脫掉）……無言」
「今天坐高鐵還有阿伯把腳放到小桌子上撕腳皮」
「還看過腳直接伸到前一個座位扶手的」
「上次在火車上看到有人把雙腳直接放到椅子上，兩個椅子他直接斜著躺，超傻眼」
網友紛紛感嘆道：
「給方便當隨便！」
「有一天你會發現，穿的漂漂亮亮的人，還不如善良有道德的人」
「沒錯，即便一堆名牌拿上手，沒氣質的人還是撐不起來的」
「看到這種都納悶怎麼好意思」
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