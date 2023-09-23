從「起床習慣」看穿一個人的真面目！幾個鬧鐘叫不醒代表什麼？

你可以不用鬧鐘就能自然早起，還是你是貪睡到不管幾個鬧鐘都叫不醒的人？其實起床時間及睡眠習慣，都能看出你的隱藏個性。



國外網站《Elite Daily》利用起床習慣來分析出4種人格，常被認為晚起的壞習慣，個性可能也潛藏著不少優點。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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如果你不需依賴鬧鐘，就能憑藉體內的「生理鬧鐘」醒來，這代表你是個堅持按照計畫的人，你能夠適應自己的晝夜規律，不代表你喜歡早起，只是意味著你喜歡有規律、秩序的生活。

如果你是個習慣而且享受早起的人，喜歡早起後有時間自製早餐或是運動等等，還能悠閒的慢慢到辦公室上班。專家指出，這種人很有動力準備迎接挑戰，不論是在生活或職場上，都是個用心經營及塑造價值的人，你很有組織能力，也懂得如何提升自己。另外，也有研究指出，早起的人總是給人很有活力的印象，也具有親切感、責任心，為人處事圓滑，進而擁有好人緣。

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若你是調了幾個鬧鐘都叫不醒的貪睡人，這不代表你一定是夜貓族，只是你真的太喜歡床，喜歡到捨不得醒來，也代表你已經養成睡到很晚的習慣，雖然這類型的人容易跟「貪睡」劃上等號，但同時也被定義為「最有創造力」的人，也擁有細心、喜歡沉思的個性。

如果你是喜歡熬夜，完全不可能早睡早起的人，這類型的人分成兩種，一種是「夜貓族」，在晚上總是比在白天更有創意，做事也格外有效率。另一種是「睡眠拖延症」，這種人只是單純不想睡覺，或是不想面對隔天上班、上課的焦慮。研究也指出，晚起的人比早起的人更有追求新事務的熱忱，好奇心強，也能以開闊的心胸迎接新的人事物。

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